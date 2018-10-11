Аэропорт Анапы предложили назвать именем капитана Калинина

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-11T16:10:07+03:00

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Аэропортам в 45 городах страны присвоят имена великих россиян. И это сделает народ. На сайте великиеимена.рф сейчас идет сбор предложений от регионов, который продлится до 21 октября. А уже потом путем голосования и станет известно, какие имена получат воздушные гавани. В числе участников и аэропорт Анапы. Глава курорта уже даже предложил свой вариант.

- Среди наших великих соотечественников, имена которых неразрывно связаны с Анапой, могу назвать легендарного капитана, Героя Советского Союза Дмитрия Семеновича Калинина, - сказал Юрий Поляков. - Подвиг десанта, который он возглавлял, стал одной из ярких героических страниц в истории нашего города и нашего края.

О подвиге Калинина знает каждый анапчанин. В апреле 1943 года в районе города высадились несколько десантных групп для создания видимости крупного отряда. Это было сделано, чтобы отвлечь основные силы противника от участка Новороссийск - Крымск, где планировался основной удар советских войск. Командовал десантными группами капитан Дмитрий Калинин. После тщательной подготовки отряд Калинина из 35 человек вместе с проводниками был выброшен на 8 километров юго-восточнее Анапы ночью 30 апреля 1943 года. Фашисты их заметили.

На месте гибели капитана Дмитрия Калинина в Анапе установлен памятник. Фото: пресс-службу администрации Анапы

Враг, предполагая, что десантировалось крупное подразделение, начал усиливать свои гарнизоны, пустил облаву по лесу, вызвал истребителей. Силы противника в несколько раз превышали численность разведотрядов. Группа Калинина была уничтожена, а окруженный врагом капитан взорвал в руках гранату. Его героический поступок потряс даже фашистов. Он был захоронен немцами с воинскими почестями.

- Считаю, что имя этого героя Великой Отечественной войны достойно быть увековеченным в названии аэропорта, - говорит глава курорта. - Это важно для Анапы, которая носит высокое звание Города воинской славы.