Наши в Аргентине. Краснодарский баскетболист Никита Ремизов о юношеской Олимпиаде

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-11T17:16:05+03:00

Два молодых дарования из «Локомотива-Кубани» представляют Россию в баскетболе 3 на 3

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Баскетбол 3 на 3 не так давно стал олимпийским видом спорта, но в Краснодаре уже есть молодые игроки, которые могут в будущем представить Россию на Играх в Токио.

А пока воспитанники «Локомотива-Кубани» Никита Ремизов и Хасан Кипкеев в составе национальной команды бьются за медали в баскетбольном турнире 3 на 3 на юношеской Олимпиаде в Аргентине.

В первом матче наши парни одолели сверстников из США со счетом 18:16. Самым результативным игроком среди россиян стал Никита Ремизов, набравший 6 очков.

Корреспондент «КП» поговорил с героем матча после встречи о баскетболе 3 на 3, выступлении на Олимпиаде и аргентинских стейках.

Никита Ремизов

- Что для тебя баскетбол 3х3 - дополнение к основному профилю или отдельный вид спорта?

Думаю, олимпийский вид спорта не может быть просто дополнением к основному профилю. Я отношусь к нему серьезно, это не хобби.

- Чем тебе нравится именно этот вид спорта?

- Это динамичная игра. За один день мы можем сыграть в трех-пяти матчах. Здесь у игроков больше возможностей проявить себя индивидуально. На площадке ты должен сам принимать решения и делать это быстро, без оглядки на подсказки со скамейки. Есть только ты и твоя команда.

- Сколько времени уделяешь именно тренировкам 3х3? В чем их особенность?

-Почти все лето я провел, играя за сборную 3х3. Времени уходит много. Особенность? Наверное, в том, что ты больше внимания уделяешь индивидуальной игре, чем командным взаимодействиям. Ведь для нас очень важна скорость принятия решений и понимание рисунка игры.

- Кажется, что тебе это легко дается. Так ли это?

- Вовсе нет. Бывает, в день у нас проходит по пять матчей, и к концу турнира ты полностью выжат. В 3х3 ты должен все время быть в игре. Да, есть замены, но ты не можешь просидеть на скамейке половину встречи, как это бывает в классическом баскетболе. Еще эта игра отличается быстрыми переходами от защиты к атаке - это выматывает и физически, и эмоционально.

- Высока ли конкуренция в этом виде?

- Очень. Даже если говорить только о сборной России. Многие ребята занимаются баскетболом 3х3 с детства и уже годы играют на российских и международных чемпионатах. А на Олимпиаду вообще случайно никто не попадает. Игроки идут к этому буквально всю жизнь.

Фото: РФБ

- Насколько неожиданным было попадание на Олимпиаду?

- Когда мы играли на отборочном турнире к чемпионату Европы во Франции, нам с Хасаном сказали, что мы, вероятно, поедем, но никаких гарантий не было. Мы и не думали, что шансы реальны! Нам очень повезло, ведь у следующего поколения такой возможности уже не будет.

- Это первое настолько далекое путешествие? Уже перестроился к другому часовому поясу?

- Перелеты и смена часовых поясов - будни спортсмена, к которым быстро привыкаешь. К тому же, мы прилетели в Буэнос-Айрес раньше, и у нас была почти неделя на акклиматизацию.

- С вами полетел кто-то из друзей или семьи?

- Да, тренер сборной (смеется). Сейчас он главный человек для всех нас.

- Как складываются отношения с партнерами по команде, игроками «Зенита-2»? За пределами сборной вы все-таки соперники.

- В молодежной лиге ВТБ мы соперники, но сейчас - одна команда с одной целью - победить. Мы чувствуем себя прекрасно, понимаем друг друга с полуслова, поддерживаем во всем. Мы быстро нашли общий язык.

- А как тебе работа с главным тренером Дмитрием Зиминым?

- Мы отлично сработались. Он подмечает все нюансы и малейшие наши просчеты, подсказывает, где и как нужно прибавлять от игры к игре. Скажу еще, что он большой профи по части индивидуальной подготовки, причем, не только физической, но и психологической. Дмитрий Юрьевич общается с каждым игроком перед турниром, поддерживает и помогает нам настраиваться на победу.

- Как ты оцениваешь игру сборной против команды США?

- Проходных игр на Олимпиаде не бывает, каждый соперник опасен. Американская сборная - не исключение. И хотя мы не показали в том матче свой лучший баскетбол, победа дала понять, что мы играем примерно на одном уровне. У американцев баскетбол в крови. Но система «Локо» дала нам все навыки, чтобы не отставать и даже превосходить ребят с запада.

- Что, на твой взгляд, мешало показать ваш лучший баскетбол?

- Не знаю, просто не пошел бросок. Играли недостаточно агрессивно. Некоторые парни переволновались.

- После победы над США уверенности, должно быть, прибавилось. Но вы все равно уступили хозяевам турнира, сборной Аргентины. Что пошло не так?

- Честно говоря, в том матче мы показали свой худший баскетбол за все лето. Хотя игра была равной, мы пропустили много шальных бросков. Плюс поддержку трибун нельзя недооценивать, за ребят болел весь «Урбан Парк». Они отыграли матч на таком кураже, что обойти их было сложно. Я надеюсь, мы сможем еще раз встретиться с Аргентиной, чтобы доказать, в первую очередь, себе, на что способны.

- В чем нужно прибавить к встрече со следующими соперниками?

- Сейчас мы работаем над бросками и комбинациями. Тренерский штаб Монголии и Эстонии разбирает каждое наше движение, придется постараться, чтобы их удивить.

- Как ты оцениваешь эти команды?

- Обе очень сильные. У Монголии есть опытный центровой, обыграть его будет непросто. А матч с Эстонией и вовсе будет принципиальным, ведь по его итогам будет известно, кто выйдет из группы.

- Чем вы занимаетесь в свободное время?

- Стараемся увидеть Олимпиаду глазами болельщиков, посещаем соревнования по другим видам спорта. Когда только прибыли в Буэнос-Айрес, отправились на обзорную экскурсию по городу. Попробовали знаменитые аргентинские стейки! Они великолепны. Ходим всей командой, без сопровождающих покидать пределы деревни нам не советовали. Дело в том, что олимпийская деревня была построена в одном из самых неблагополучных районов города. Ночью там опасно. Хотя, если честно, гулять по ночам никому и не хочется. После игр мы сильно устаем и все время проводим в апартаментах - спим, читаем книги, общаемся с семьей.

- Учитывая твои успехи в этом году (чемпион России U18, чемпион мира среди школьников), логично спросить, не планируешь ли ты сосредоточиться только на 3х3 в будущем?

- Меня все сейчас об этом спрашивают. Скажу так, я играю за «Локо» в классический баскетбол и рад, что у меня есть возможность совмещать это с выступлениями 3х3. Оба вида спорта мне действительно интересны. Хорошо, что мне не нужно выбирать что-то одно.

- Из-за Олимпиады ты пропустишь первые четыре игры своей команды «Локомотив-Кубань-2-ЦОП». Как думаешь, на ребятах как-то отражается отсутствие капитана в период предсезонной подготовки?

- Надеюсь, что нет. Мне жаль пропускать наши тренировки, товарищеские матчи и первые официальные встречи, но тут ничего не поделаешь. Я постоянно на связи с командой и стараюсь быть в курсе всех событий. В любом случае, скоро мы с Хасаном вернемся в Краснодар и будем наверстывать упущенное.