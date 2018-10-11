2018-10-11T17:16:05+03:00
Общество

На Кубани полицейских будут поощрять за сообщение о взятках

Только за этот год более 100 сотрудников сообщили, что им пытаются дать денег
Юлия ДУБИНА
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На Кубани полицейских будут поощрять за сообщение о взяткахНа Кубани полицейских будут поощрять за сообщение о взяткахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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О коррупции в Краснодарском крае не говорит только ленивый. О том, что на Кубани можно откупиться, ну или купить, знают даже жители Камчатки. Сейчас появилась надежда, что борьба со взяточничеством в крае даст результаты. Первым заместителем начальника краевого главка стал человек, который с 1995 года занимается экономическими преступлениями.

- В Краснодарском крае этому вопросу уделяется большое внимание. Даже, исходя из промежуточных результатов, коррупционных преступлений в этом году выявлено на 6 процентов больше. А фактов проявления коррупции в крупном и особо крупном размерах на 40 процентов больше, - рассказал «Комсомольской правде - Кубань» заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю полковник полиции Сергей Воложинов.

По мнению полицейского, если есть предложения, значит, будет и спрос. Такова суть коррупции, а еще у наших людей такой менталитет.

- Идя в поликлинику, мы почему-то привыкли сунуть в карман доктору 500 рублей, чтобы он нам лояльность оказал. Зачем? – спрашивает Сергей Воложинов.

Больше всего в коррупции винят сотрудников ДПС, тут все ясно, они ближе всего к людям. Но в тоже врем, только за этот год более 100 полицейских сообщили своему руководству, что им пытаются дать взятку. По результатам уведомлений было возбуждено 36 уголовных дел, за дачу взятки к уголовной ответственности привлечено 21 лицо.

- Есть ряд служб, которые всегда будут коррупционно опасными, они всегда будут пользоваться спросом у населения. Это сотрудники уведомляют о том, что им предложили за действие и бездействие взятку. Мы будем поощрять сотрудников, которые сообщают о попытки дачи им взятки, - рассказал полицейский.

Сергей Воложинов отметил, что был бы очень рад, если бы о фактах коррупции сообщали не только сотрудники полиции, но и другие должностные лица.

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