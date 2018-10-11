В Краснодар доставили ковчег с частицей святого Иоанна Крестителя

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-11T18:00:03+03:00

В Екатерининском соборе желающих приложиться к мощам немало, но на выходных ожидают ажиотаж. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В храме говорят, что сейчас ажиотаж меньше, чем в дни пребывания мощей Спиридона Тримифунтского [фото]

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Свято-Екатерининский кафедральный собор распахнул свои двери в шесть утра. Около храма уже стояли десятки прихожан. Многие верующие встали на рассвете, чтобы успеть приложиться к святыне до работы.

В кубанскую столицу прибыли чудодейственные мощи Иоанна Крестителя. В ларце доставили часть лобной кости святого. Частицу его ранее уже привозили в Краснодар в 2016 году. Тогда приезжал ковчег из саратовской Спасо-Преображенской мужской обители. А вот из монастыря святого Иоанна Предтечи в христианском квартале Иерусалима мощи доставили впервые.

- Иоанн Креститель – пророк, прославленный Церковью и людьми в веках. Его праведность в честности, а она, как известно, верный путь к праведной вере и вечной благодати, - сказал настоятель иерусалимского храма архимандрит Варфоломей Мелиссинос.

В ларце доставили часть лобной кости святого.Фото: Евгения ХИЛЬКО

Стоит сказать, ближе к обеду в Екатерининском соборе желающих приложиться к мощам тоже было немало. Ажиотаж, конечно, меньше, чем в дни пребывания мощей Спиридона Тримифунтского. Но тем не менее очередь не исчезала.

Все это время в толпе верующие шепотом бормочут «Отче наш». Большинство держат в руках молитвенники. Смиренно ждут встречи с мощами.

- Девушка, что ж вы стоите с малышом? – воскликнула пожилая женщина в красном платке. – Проходите к Иоанну, не стойте в очереди!

Кто-то еще и иконки кладет, чтобы «зарядить» их силой.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Что вы! – ответила девушка, внезапно покраснев. – Мне не трудно, не беспокойтесь.

Но другие люди, стоявшие в очереди, настояли, чтобы молодая мамочка прошла вперед.

- Я и моя семья – православные люди. Мы верим в Бога, верим, что он нам помогает, дает силы, чтобы справиться со всеми испытаниями, - рассказывает краснодарка Евгения Полянская, держа на руках крошку-дочь. – Бабушка моя всегда Иоанну Крестителю молится, особенно, когда мы болеем. В прошлый раз святой помог дочери справиться гайморитом. Вот сейчас снова простудились, потому пришла в храм помолиться, чтобы скорее побороть недуг.

Люди у ларца с мощами долго не останавливаются.Фото: Евгения ХИЛЬКО

В этот момент в очередь встал светловолосый юноша, растерянно осматривавший храм.

- Не подскажете, а как молиться-то святому? А то ни одной молитвы не знаю, - потупив взгляд вниз, парень обратился к пожилой женщине.

- А ты своими словами, как можешь, - советует бабушка в белой косынке.

Люди у ларца с мощами долго не останавливаются. Целуют ковчег, прикладывают лоб, кто-то еще и иконки кладет, чтобы «зарядить» их силой.

- Я вообще из Уфы. Когда услышала, что в Краснодар привозят мощи, решила приехать вместе с подругой в гости на юг, - говорит педагог Марина Леонова. - Вот пару минут назад помолилась святому, чемоданы в машине, сейчас в аэропорт сразу поедем. Все-таки редко такое событие бывает. Иоанн Креститель – учитель Христа, а мы как раз учительницы.

Священники говорят, что пик ожидается на выходных.

- В субботу и воскресенье в Краснодар приедут паломники, - говорят в Екатерининском кафедральном соборе. - Мы ждем несколько групп из Ставропольского края, Ростовской области, Крыма, планируют приехать люди из маленьких деревень Краснодарского края.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ К МОЩАМ

Важно, чтобы это было с верой. Вот и все правило. Прикладываться нужно с почтительным отношением к святыне, с благоговением, как и к любой дорогой с точки зрения нравственности и духовности вещи. Потому что можно ведь делать это с разными чувствами, в том числе и безбожно-кощунственными.

Никаких правил, как именно прикасаться к этой святыне, нет: кто-то делает так, кто-то – эдак. Можно поцеловать, можно прикоснуться рукой, можно просто поклониться. Все зависит от того, как человек выражает свое почтение.

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Мощи будут находиться в Екатерининский кафедральный собор на улице Коммунаров, 52. Помолиться верующие смогут в любой день до 18 октября - храм будет открыт с 06:00 до 23:00 (читайте далее)