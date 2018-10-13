2018-10-13T18:55:50+03:00
Общество

«Она мечтала познакомиться с Черчесовым и Дзюбой»: в Сочи на предматчевую тренировку сборной России пригласили тяжелобольную девочку

Яна фотографировалась с футболистами, чего давно хотела
Евгения ОСТРАЯ
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Артем Дзюба подарил Яне сувениры со своей символикой. Фото: rfs.ruАртем Дзюба подарил Яне сувениры со своей символикой. Фото: rfs.ru
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15-летняя Яна Тимошенко не ходит, а ночью дышит только через маску. Но буквально засыпала маму просьбами помочь ей встретиться со своими кумирами - игроками российской сборной по футболу. Она не пропускала ни одного матча во время чемпионата мира по футболу и рыдала вместе со своим кумиром Артемом Дзюбой после грандиозной игры нашей команды со сборной Хорватии. С тех пор, увидеть его воочию стало ее заветной мечтой.

И команда откликнулась.

Яна Тимошенко в гостях у сборной России по футболу.

Сегодня, 13 октября, на очень важную предматчевую тренировку перед игрой с футболистами Турции Яну пригласили в Сочи на центральный стадион имени Славы Метревели.

- Яночка была в восторге, - рассказала ее мама. - Она фотографировалась со звездами, героями нашего футбола. Она общалась с ними.

Капитан сборной Артем Дзюба подарил ей сувениры с символикой команды и дал персональный автограф.

Марио Фернандес тоже с удовольствием подписал Яне фотографию. Фото:rfs.ru

Марио Фернандес тоже с удовольствием подписал Яне фотографию. Фото:rfs.ru

Более того, 15-летней девочке, которая впервые была на футбольном поле, подарили приглашение на завтрашнюю игру Лиги наций УЕФА Россия - Турция.

- Завтра мы обязательно будем болеть за наших! - сказала девочка.

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