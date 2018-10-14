Утром уступаешь, а вечером по главной: на одном из перекрестков Краснодара 4 раза за месяц поменяли знаки приоритета

14 Окт. 14:59 2018-10-14T20:18:01+03:00

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Жители Прикубанского округа, а если быть точнее, то те, кто ежедневно пересекает перекресток улиц Черкасская и Восточно-Кругликовская, оказались заложниками ситуации.

- На протяжении месяца у нас меняют дорожные знаки. Черкасская то главная, то второстепенная. Водители путаются, начинают сигналить, ведь никто не ожидает, что с утра ты ехал по главной, а вечером, без всякого предупреждения, знаки поменяют. И так за месяц 4 раза. И это уже не смешно, - рассказал «Комсомольской правде - Кубань» житель микрорайона Сергей Родников.

Пока автолюбители ругаются и грешат на администрацию и ГИБДД, все вернули обратно буквально за один день.

Знаки приоритета вновь будут менятьФото: Юлия ДУБИНА

- Дорожные знаки, установленные накануне на перекрестке улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской с приоритетом Восточно-Кругликовской, - ошибка работающего там подрядчика. В настоящее время ситуация исправлена, приоритет движения возвращен Черкасской. При этом важно отметить, что после окончания всех необходимых работ и завершению реконструкции приоритет для движения транспорта будет установлен для улицы Восточно-Кругликовской, - сообщил «Комсомольской правде - Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Несколько месяцев назад ситуация на пересечении этих улиц была более напряженной. Обыкновенный перекресток заменяло кольцевое движение, а по воспоминаниям местных, были случаи, когда круг замыкался. Но, по крайней мере, знаки приоритета оставались на месте.

В июне кольцо начали ликвидировать, в сентябре закончили. Тогда, в администрации города сообщили, что ремонт улицы Восточно-Кругликовской закончат к концу августа. Но этого, к сожалению не произошло.

- Там сейчас ремонт продолжается, асфальт кладут, троллейбусную линию проводят. Они по Восточно-Кругликовской поедут, а по Черкасской много автобусов проходят. На перекрестке вообще ужас будет, - сказал автолюбитель Сергей Родников.

По новым срокам, реконструкцию улицы, планируют завершить в декабре месяце. Тогда же на перекрестке появится светофор.

КСТАТИ

Установкой дорожных знаков в нашей стране занимается городская администрация, в Краснодаре это департамент транспорта и дорожного хозяйства. Сотрудники ГИБДД лишь контролируют правильность уже установленных знаков и соблюдения таковых правил дорожниками.