2018-10-14T21:32:21+03:00
Происшествия

В Адыгее разбился парашютист

По данному факту проводится проверка
Юлия ДУБИНА
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Фото: Южное СУТ СК РоссииФото: Южное СУТ СК России
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Трагический случай произошел в поселке Энем, там, на высоте 800 метром у мужчины не раскрылся парашют. 61 -летний спортсмен погиб на месте.

У мужчины не раскрылся. Фото: Южное СУТ СК России

У мужчины не раскрылся. Фото: Южное СУТ СК России

- По предварительным данным, на самолете Л-410 оказывались услуги по прыжкам с парашютом. Во время полета у местного жителя началось закручивание строп парашюта, что привело к падению мужчины с высоты примерно 800 метров, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Парашютист скончался на месте. Фото: Южное СУТ СК России

Парашютист скончался на месте. Фото: Южное СУТ СК России

После трагедии следственные органы начали проверку. После нее будет принято процессуальное решение.

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