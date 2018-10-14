В Адыгее разбился парашютист
Трагический случай произошел в поселке Энем, там, на высоте 800 метром у мужчины не раскрылся парашют. 61 -летний спортсмен погиб на месте.
У мужчины не раскрылся. Фото: Южное СУТ СК России
- По предварительным данным, на самолете Л-410 оказывались услуги по прыжкам с парашютом. Во время полета у местного жителя началось закручивание строп парашюта, что привело к падению мужчины с высоты примерно 800 метров, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Парашютист скончался на месте. Фото: Южное СУТ СК России
После трагедии следственные органы начали проверку. После нее будет принято процессуальное решение.