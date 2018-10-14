Обзор матча Лиги Наций Россия - Турция 14 октября 2018: счет, голы, статистика игроков

14 Окт. 20:53 2018-10-14T20:52:45+03:00

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Сборная России впервые вернулась на стадион “Фишт” после легендарного матча с Хорватией в четвертьфинале Чемпионата мира. С тех пор состав команды Черчесова заметно обновился, но особые чувства национальной сборной к олимпийской арене сохранились. Матч начался с того, что Артем Дзюба, как перед той самой серией пенальти, собрал партнеров в круг и сказал важные слова.

Победа оставляла за сборной России первую строчку в своей группе Лиги наций и давала отличные шансы на итоговое первое место.

В Сочи наши футболисты приехали из Калининграда, где сыграли вничью со сборной Швеции, а команда Турции с таким же результатом сыграла с Боснией и Герцеговиной в товарищеском матче.

В отличие от стартового состава встречи на берегах Балтики в основе сборной России обновился левый фланг - появился Кузяев вместо Черышева и Кудряшов вместо Рауша.

Итоговый счет и голы

Россия - Турция - 2:0 (1:0). Голы: Нойштедтер, 20, Черышев, 78.

Статистика игроков

Россия: Гилерме, Нойштедтер, Джикия, Фернандес, Кудряшов, Зобнин, Газинский, Кузяев (Черышев, 71), Ионов (Камболов, 82), Головин (Полоз, 90+2), Дзюба.

Турция: Болат, Азиз, Сёюнджю, Калдырым (Байрам, 75), Челик, Текдемир (Озджан, 63), Йокушлу, Озьякуп (Маллы, 84), Чалханоглу, Ундер, Тосун.

Судья: Павел Рачковски (Польша)

Предупреждения: Головин, 55 - Калдырым, 37, Тосун, 54.

14 октября. Сочи. Стадион “Фишт”. 38 288 зрителей (вмещает 44 287).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Сборная Турции никогда не обыгрывала Россию в современной истории. А месяц назад Дзюба и Черышев принесли победу над соседями в Трабзоне. И этот факт придавал уверенности нашей команде. Хозяева поля начали с навала на ворота гостей, не ожидавших столь мощного давления с первых минут. Но стартовый натиск Турции удалось сдержать, а первый опасный момент возник у ворот Гильерме. Чалханоглу в контратаке вырезал мяч к дальней штанге, но Джикия в падении смог использовать последний шанс избежать верного гола.

А через две минуты защитник сборной России организовал гол в ворота гостей. Головин подал с углового на 20-й минуте, мяч дошел до Джикии, он мощно пробил в штангу. Мяч отскочил в ногу Нойштедтеру, который оказался в центре штрафной и отправил снаряд в сетку. 1:0 к середине первого тайма и радости полных трибун стадиона “Фишт”. Для Романа этот гол стал первым в футболке сборной России.

Свой единственный опасный момент после пропущенного гола сборная Турции создала силами Ундера. Полузащитник хорошо приложился из-за пределов штрафной, но Гильерме достал мяч и перевел его на угловой.

Свисток на перерыв застал сборную России в очередной атаке. Головин накрутил защитников на подступах к штрафной, но пробил выше ворот.

ВТОРОЙ ТАЙМ

В раздевалке у сборной Турции, судя по всему, состоялся обстоятельный разговор с тренером. Команда Луческу начала заметно быстрее двигать и лучше контролировать мяч. Это привело к неприятному эпизоду на 50-й минуте, Гильерме пришлось кулаками выносить мяч из верхнего угла.

Но сборная России снова перехватила инициативу и создавала моменты один за одним. Прорыв Ионова по флангу завершился навесом на Дзюбу, который пробил выше ворот из отличной позиции. Тот же Ионов через минуту оказался один на один с голкипером гостей и пробил в перекладину, а в следующей атаке Головин несся в свободную штрафную, но отпустил мяч слишком далеко.

Тосун приготовил ответ на 61-й минуте и мощно бил с линии штрафной, заставив трибуны аплодировать Гильерме. Российский бразилец проводил отличный матч и спас ворота после турецкого навеса и рикошета от Кузяева еще спустя несколько минут.

К 70-й минуте команды заметно устали. Станислав Черчесов бросил в бой Черышева вместо Кузяева. И замена сработала. Гильерме отлично бросил мяч во фланг Головину, который протащил круглого по флангу и выкатил на Черышева. Денис в касание пробил точно в угол - 2:0.

В последние минуты гости шли большими силами в атаку, пытаясь спасти результат, но нарывались на опасные контратаки россиян. Счет больше не изменился - 2:0 в пользу хозяев.

Сборная России одержала уверенную победу и возглавила таблицу с 7 очками. Впереди заключительный матч в Швеции, который состоится 20 ноября.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Россия - Турция.