Власти Новороссийска: Массового отравления в Раевской нет

14 Окт. 21:24 2018-10-14T21:49:42+03:00

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Первые случаи отравления непонятно чем жители станицы Раевской заметили чуть больше недели назад. Сначала с признаками, как тогда казалось ОРВИ стали попадать в больницу дети, вот и сын Яны М. тоже слег с температурой.

- Мы обратились к частному педиатру, он поставил нам диагноз ротовирусная инфекция. Назначил лечение, сейчас сын уже выздоравливает, - рассказала «Комсомольской правде – Кубань» Яна М.

Детский сад в Раевской сейчас закрыли на карантин, в школу тоже мало кто ходит. По станице расползаются слухи, что непонятная отрава находится в воде, которые многие жители привыкли пить из крана.

- Вот и соседку у нас на скорой забрали, а еще родственница в больнице лежит. Ей даже диагноз не говорят, просто делают капельницы, - отмечает собеседница.

В танцевальном кружке тоже затишье. Из 26 человек на занятия ходят только двое, поговаривают, что остальные болеют. Жители рассказывают, что больница и поликлиника переполнены, а тех, кому не хватает мест, увозят в Анапу. В администрации эти слухи опровергают, по их данным госпитализированы 11 человек. У всех кишечная инфекция.

В станице уже побывали специалисты управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Есть и предварительные результаты их работы.

- Предполагаемым источником заражения людей в станице Раевской явился коммунальный водопровод, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе муниципального образования город-герой Новороссийск.

С тем, что зараза в воде, согласны и жители станицы, вот только по их подсчетам заболевших уже несколько сотен.

- У нас было общее собрание, там люди рассказывали, что чуть ли не в каждом доме есть заболевший, да мы и сами видим это по ситуации, в поликлинике не протолкнуться, а еще там раздавали непонятные лекарства. Взрослые за свой счет покупали, а детям в шприцы давали, - рассказала женщина.

Как оказалось, лекарства действительно раздавали, это был препарат Бактериофаг, он убивает вирусы кишечной инфекции. Лекарство очень мощное, после его приема шанса подхватить болезнь, практически нет.

В администрации ситуацию с заболеваемостью контролируют.

А ПОКА

До получения результатов анализа проб воды в ближайшие три дня в станице Раевской не будут работать школа № 24, включая начальную школу, а также детские сады № 73 и 6.

Эта мера предпринята в профилактических целях.

В последние сутки из станицы Раевской в больницу с диагнозами кишечных-инфекций новых поступивших не было.

В администрации предупредили, что в случае, если вы или ваш ребенок испытывает недомогание, то лучше срочно обратитесь к врачу, а не заниматься самолечением.