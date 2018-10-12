ТОП-3 преступного бизнеса на Кубани

СЕГОДНЯ 08:29 2018-10-12T08:31:47+03:00

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Краснодарский край пространство для бизнеса, магазины, строительные компании и казино, все это широко представлено на земле кубанской. Только далеко не все руководители организаций законопослушные. Есть и те, по кому места не столь отдаленные плачут.

Без денег и жилья

Количество пикетов у недостроенных домов в Краснодарском крае зашкаливает, люди устраивают голодовки, пишут письма губернатору и даже ездят в Москву устраивать митинги на Красной площади.

Администрация города периодически отчитывается про то, что нашли надежных застройщиков для недостроенного дома, но тысячи семей до сих пор остаются без честно купленных квартир.

- Более 10 тысяч пострадавших дольщиков, возбуждено 147 уголовных дел, по ним общая сумма ущерба более 70 миллиардов рублей, зарегистрировано более 500 эпизодов преступной деятельности. Это, конечно, колоссальные суммы, но самое главное, что люди остаются без жилья, - сообщил «Комсомольской правды - Кубань» заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю полковник полиции Сергей Воложинов.

По его словам, наказание недобросовестных застройщиков одно из приоритетных направлений работы полиции.

Алкоголь не пройдет

Еще одной глобальной проблемой Краснодарского края стал алкоголь, но не тот, который с лицензией, а нелегальный, та самая паленка. Ее везут в автобусах, машинах, пытаются переправить через границу.

- Идут транзитные пути из республик Северного Кавказа через Краснодарский край, очень большое количество контрафактного алкоголя везут на побережье. Эта ситуация стоит на контроле даже у губернатора. Если нам будут выделять федеральные средства, то мы оснастим все наши стационарные посты ДПС определенным оборудованием. Оно позволит выявлять транспортные средства, которые провозят алкоголь в скрытых полостях или емкостях. Сейчас мы очень активно распространяем среди сотрудников ДПС систему ЕГАИС. Она помогает нам отслеживать отправителей и получателей алкогольной продукции, - отметил Сергей Воложинов.

За 2018 год в Краснодарском крае сотрудники полиции изъяли 1 миллион 200 тысяч литров алкогольной продукции. Закрыто 14 подпольных производств. По словам полицейского, это только начало системной работы.

Непобедимые

На Кубани работают целых две официальных игровых зоны, но гражданам этого мало, поэтому подвалы, квартиры и частные дома зачастую становятся нелегальными казино. Узнают о таких подпольных клубах чаще всего от простых граждан, которые замечают, что у того или иного места стали собираться люди.

- Эта тематика, которая бьет по карману простых людей, многие семьи от этого страдают. Уже изъято более тысячи игровых единиц, возбуждено 57 уголовных дел. Основной упор будет на выявление организаторов такого бизнеса. Были случаи, когда мы закрываем клуб, вывозим оборудование, а он через неделю открывается, - сообщил Сергей Воложинов.

К сожалению, люди далеко не всегда замечают работы полицейских, ведь игровые залы открываются быстро и часто.