Россия - Турция 14 октября 2018: прогноз на матч Лиги Наций

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-12T11:54:39+03:00

Прогноз на матч Лиги Наций Россия - Турция. Встреча состоится 14 октября 2018 в 19:00 в Сочи на стадионе «Фишт»

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После нулевой ничьей со Швецией сборная России с четырьмя набранными очками возглавляет свою группу Лиге Наций. Впереди домашний матч против Турции, идущей на второй строчке.

Чтобы гарантированно занять первое место в группе и выйти в более высокий дивизион, команде Станислава Черчесова необходимо набирать в оставшихся двух матчах против Турции и Швеции как минимум четыре очка. И у нее есть все необходимое для этого.

Во-первых, уверенность в себе. Сборная России продолжает обновление после чемпионата мира, но не теряет свой узнаваемый стиль, оформившийся на мундиале. После ухода многолетнего лидера команды Игоря Акинфеева место в воротах занял Гильерме, который неплохо выглядел в игре против шведов. В целом, вся команда в матче против крепкого соперника смотрелась более чем достойно.

Во-вторых, в сентябре Турция уже была обыграна на шумном стадионе Трабзона. Наша команда одержала победу со счетом 1:2, голы забивали Черышев и Дзюба, которые по-прежнему в хорошей форме. К тому же турки в новейшей истории ни разу не обыгрывали сборную России – в пяти матчах три победы нашей команды при двух ничьих.

Но соперника все же стоит опасаться. В сборной Турции полно сильных и техничных футболистов, готовых биться даже в самых сложных ситуациях. Их волевая победа над шведами тому подтверждение.

Накануне матча против сборной России турки провели товарищескую встречу с Боснией и Герцеговиной, которая завершилась нулевой ничьей.

Скорее всего, сборная России одержит победу над сборной Турции с минимальным перевесом в счете. Наиболее вероятный исход – 1:0.

Прогноз на матч Лиги Наций Россия - Турция 14 октября 2018: минимальная победа России над Турцией.

Букмекеры также считают сборную России фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу команды Станислава Черчесова – 1,95, на ничью – 3,3, на Турцию – 4,1.