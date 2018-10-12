На Кубани участковым дадут автомобили, а борьбу с наркодилерами усилят

СЕГОДНЯ 12:33 2018-10-12T13:14:27+03:00

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В Краснодарском крае уже месяц новый заместитель начальника главного управления регионального МВД. Вчера состоялась его первая пресс-конференция. Уроженец города Воронежа Сергей Александрович Воложинов, отец двоих сыновей. Бывший начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Воронежской области на Краснодарский край имеет большие планы.

Длительного монолога от полковника полиции не было, полковник представился и предложил перейти к диалогу.

Достойные люди

За месяц службы на новом месте Сергей Воложинов успел изучить специфику работы кубанской полиции. Тут и уголовный розыск в лидерах производства, и проблемы с транспортом у некоторых сотрудников, да и борьба с наркоманией хромает. В общем, всего понемногу – и успехов, и недоработок.

- Уголовный розыск Кубани показывает серьезные, хорошие результаты. Коллектив очень трудоспособный, профессиональный. Стопроцентная раскрываемость убийств, более 90 процентов насильников были задержаны и 95 процентов раскрыто преступлений, где был нанесен тяжкий вред здоровью, - отметил заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник полиции Сергей Воложинов.

На Кубани полицейских достаточно, по крайней мере, так считает полковник полиции, но несмотря на это…

- Конечно, есть и проблемы, это кражи чужого имущества, автотранспорта, мошеннические действия, - сообщил Сергей Воложинов.

Вчера состоялась первая пресс-конференция Сергея ВоложиноваФото: Юлия ДУБИНА

В планах нового заместителя выйти и на тех, кто занимается распространением наркотиков на Кубань, ведь проблема с закладками до сих пор не решена.

А вот в развитых странах

Одна из журналисток поинтересовалась, а почему в развитых странах полицейских на душу населения меньше чем в России, а вот производительность труда лучше.

- Сравнивать нас и полицию западно-европейских стран не стоит, у нас все же другое техническое оснащение. Я вам так скажу, к примеру, раскрываемость краж велосипедов в Германии 16%, у нас 40%, - отметил заместитель начальника главка.

Жители города уже не раз обращали внимание на проблему времени прибытия сотрудников полиции, того же участкового приходятся ждать по несколько часов. А все дело в том, что служебного транспорта у большинства из них нет.

- Идет работа и по выделению транспортных средств для участковых, на сегодняшний момент, это вопрос номер один. Даже в рамках поощрения мы выдаем участковым автомобили. Когда на главк приходят автомобили, в первую очередь они распределяются среди службы участковых, - сообщил Сергей Воложинов.

В планах нового зама главного полицейского Кубани наладить работу с администрацией города. Сейчас в Краснодаре работает система безопасный город, но 800 существующих камер катастрофически не хватает. И даже если на улицы выпустить большую часть сотрудников, то искоренить преступность не получится. Кстати, в ППС работают довольно много представительниц прекрасного пола и как оказалось, это не для украшения города, а настоящая служебная необходимость.

- Присутствие девушки в наряде ППС это во многом необходимость. К сожалению, дело мы имеем не только с мужским населением, которое осуществляет неправомерные действия, но с женщинами. Сотрудник мужчина не будет же досматривать женщину. Девушек у нас, конечно, немного, но есть и они необходимы, - отметил полковник.

Разговор между журналистами и полицейским получался легким и непринужденным до такой степени, что один из коллег поинтересовался, а почему в полиции работают толстые люди и подметил, что большинство таких служит в ГИБДД.

- Каждый сотрудники полиции ежегодно проходит диспансеризацию, если у него появляются проблемы с наличием лишнего веса, то тогда ему даются определенные рекомендации. Более того, все сотрудники сдают физическую подготовку, так вот, не сдача зачета влечет за собой отстранение от исполнения служебных обязанностей, - ответил журналисту заместитель начальника главка.