«Вычислить шантажиста не составит труда»: завкафедрой информационной безопасности КубГТУ пояснила, что делать с угрозами жене арестованного за драку Павла Мамаева

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-12T13:22:26+03:00

На днях Алана опубликовала признание в любви к Павлу вопреки всему Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Футболиста, ведущего игрока футбольного клуба «Краснодар», Павла Мамаева арестовали накануне за драку в московском кафе. Напомним, в понедельник утром игроки «Зенита» и «Краснодара» Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы, с группой молодых людей избив чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Ранее оба футболиста были задержаны на 48 часов после допроса в Главном следственном управлени московской полиции. Отметим, что статья УК РФ«Хулиганство» предполагает до пяти лет лишения свободы в качестве максимального наказания.

Повышенное внимание общественности обратилось в этот момент и к семьям хулиганистых футболистов. Так, в эти дни СМИ то разводили, то вновь женили супругов Мамаевых.

Прежде словоохотливая и коммуникабельная жена Павла Алана, перестала общаться с прессой. А вернее, избрала новую форму взаимодействия с окружающим миром -посредством постов в Instagram. Там за последние дни она опровергала слухи о разводе и признавалась мужу в любви вопреки антипопулярности Павла Мамаева.

А сегодня, 12 октября, Алана выложила скрины своей переписки с неизвестным шантажистом, вымогающим у нее большие деньги за якобы имеющиеся интимные фотографии и порочащую чету информацию.

Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Казалось бы, удивить публику еще более «экстравагантной» историей, чем та, что происходит с Мамаевыми регулярно, уже сложно. Но жена футболиста явно противится продавать скелеты в шкафу. Хотя, как пояснили правоохранители, заявление по этому поводу в органы она тоже не подавала.

Между тем, только таким образом вымогателей можно вычислить и наказать.

По словам заведующей кафедрой компьютерных технологий и информационной безопасности КубГТУ, кандидата технических наук, доцента Александры Власенко, сделать это не составит труда.

- Пакет Яровой - в действии. А значит, любая личность в наше время легко идентифицируется по номеру телефона, даже, если он засекречен, - рассказала она «Комсомольской правде» - Кубань». - Но для того чтобы его найти, нужно заявление от Аланы Мамаевой об угрозах.

Переписку с незнакомцем Алана выложила в своем Instagram [фото]

А В ЭТО ВРЕМЯ

МВД Кубани: Заявлений об угрозах от Аланы Мамаевой не поступало

Где модель находится сейчас, неизвестно. Не исключено, что девушка сейчас находится в столице, а значит и проверку будут проводить московские правоохранители (читайте далее)

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Оскандалившихся футболистов ждали на допрос два дня. 10 октября полицейские объявили час «Х» и дали хулиганам время, чтобы явиться к следователям до 18.00. Первым в следственное управление МВД России по Москве пришел Павел Мамаев. А Кокорин опоздал, его даже собирались объявить в федеральный розыск. Но после шести вечера приехал и он. Обоих задержали на 48 часов. Но в изолятор временного содержания (ИВС) они попали не сразу (читайте далее)

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