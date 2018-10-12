2018-10-12T13:22:26+03:00
Происшествия

Замдиректора департамента городского хозяйства Сочи подозревают в превышении полномочий

Виталий Петренко потратил 123 млн рублей из бюджета на покупку не отвечающих требованиям жилых помещений
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Виталий Петренко.Виталий Петренко.
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Замдиректора департамента городского хозяйства Сочи Виталий Петренко стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении должностных полномочий при переселении людей из аварийного жилья.

- Он потратил 123 млн рублей из городского бюджета на покупку не отвечающих требованиям жилых помещений, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СК России.

Как пояснили «КП» - Кубань», Виталий Петренко продолжает работать в своей должности.

- Сейчас у него статус подозреваемый, обвинять в чем-то его пока рано. Поэтому Виталий продолжает свою работу. Конкретно мне об этом случае ничего неизвестно, я звонил в департамент городского хозяйства, чтобы уточнить информацию, - сказал «КП» - Кубань» руководитель пресс-службы мэрии Микаэл Нерсесян. - Там мне пояснили, что намерены сотрудничать со следствием и готовы предоставить всю необходимую документацию, которая может потребоваться.

Напомним, в апреле 2018 года Кубань всколыхнула волна громких арестов. За сутки в Краснодаре и Сочи задержали 11 застройщиков и 4 чиновника. В частности в городе-курорте был задержан руководитель департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков.

СПРАВКА «КП»

25 марта 2014 года военного и юриста Виталия Петренко назначили новым директором департамента городского хозяйства. Об этом сообщил глава города Анатолий Пахомов.

Ранее Петренко работал в администрации Кировского района Ростова-на-Дону. В мэрии Сочи он прошел путь от главного специалиста отдела управления ЖКХ и благоустройства до заместителя начальника отдела реализации жилищных программ департамента городского хозяйства.

Последнее место работы – заместитель директора департамента.

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