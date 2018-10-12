Евгений Трефилов: Кокорин и Мамаев – два идиота

СЕГОДНЯ 13:22 2018-10-12T13:29:17+03:00

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Шумиха вокруг уголовных дел в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина излишне раздута, считает главный тренер женской гандбольной сборной России Евгений Трефилов.

- Зря подняли на такую высоту и Кокорина и Мамаева. Они у нас теперь как Герои Советского Союза – во всех передачах и ток-шоу. Нельзя же с первых строчек так. У нас проблемы с космическим кораблем, а рядом ставят этих двух балбесов, - прокомментировал «КП-Кубань» скандал с участием футболистов Трефилов.

Известный своей строгостью специалист осудил поведение футболистов.

- Конечно, полностью осуждаю их поступок. Мозги должны быть. А их там полное отсутствие, как мне показалось. На нас [на страну – прим.ред.] и так пальцем тыкают, а тут находятся два идиота, которые на хорошей поддаче вытворяют такие вещи, - говорит Евгений Трефилов.

По мнению тренера, спровоцировать такое поведение могли слишком высокие доходы футболистов.

- Они ведь играющие ребята, но сейчас глубоко зарылись. Может быть, нужно всю систему пересматривать? Балуем их, а потом начинаем пожинать плоды. Мне когда рассказали, что некоторые футболисты на вертолете прилетали на тренировку, сразу плохо стало. Я бы им этот вертолет запихнул обратно сразу же, винтами вперед, - негодует Евгений Трефилов.

Но при этом он призывает не устраивать показательный процесс.

- Наказание должно быть все-таки. Пусть разбираются правоохранительные органы, суд. Иначе молодые смотрят и спросят: мне нельзя, а ему можно, почему? Человек должен вести себя в каких-то рамках, он должен понимать. Но не надо делать показательный процесс. Сколько заслужили – столько пусть получат, не надо показуху устраивать, - отметил Трефилов.

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