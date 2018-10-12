Знакомая жены арестованного Павла Мамаева публично поливает грязью его семью

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-12T15:03:46+03:00

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Драка с участием футболиста «Краснодара» Павла Мамаева в московском кафе круто изменила жизнь его семьи. Напомним, сначала он вместе с игроком «Зенита» избил водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. А затем футболисты напали в кафе на чиновника Минпромторга Дениса Пака - камера сняла, как Кокорин бьет мужчину стулом по голове.

Пока Павел Мамаев разбирается с законом, накануне его арестовали, его супруге приходится терпеть оскорбления в свой адрес. Сразу же после драки сотни недоброжелателей начали «бомбить» ее соцсети. Многие писали нелицеприятные комментарии под фотографиями модели, нелестно отзывались и о детях.

Среди тех, кто публично льет грязь на семью Мамаевых, - некая девушка под ником anna_skak04. По требованиям законодательства «Комсомольская правда» не может опубликовать первую часть комментария девушки, поскольку оно содержит призыв к расправе.

Однако далее становится понятно, что она хорошо знает чиновника Минпромторга Дениса Пака, на которого напали футболисты.

Анна оставила комментарий под одним из семейных снимков Мамаевых.

- Пак замечательный добрый и вежливый человек, знаю его уже очень давно, и вот это *** [фекалии - Авт.] трусливое посмело бить зверски человека, толпой (орфография и пунктуация автора сохранены - Авт.), - написала девушка.

Напомним, ранее Алана Мамаева опубликовала скриншоты переписки с шантажистом в своем Инстаграм. Незнакомый человек просит денег от Мамаевых, иначе он опубликует компрометирующие фото, видео и переписки, выгруженные с телефонов Павла и Аланы. Более того, злоумышленник угрожает и самому Павлу.

Как стало известно «КП» - Кубань», заявлений об угрозах от супруги футболиста не поступало. После того, как переписка с хакером была обнародована, Алана удалила свою страницу в Инстаграм.

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Оскандалившихся футболистов ждали на допрос два дня. 10 октября полицейские объявили час «Х» и дали хулиганам время, чтобы явиться к следователям до 18.00. Первым в следственное управление МВД России по Москве пришел Павел Мамаев. А Кокорин опоздал, его даже собирались объявить в федеральный розыск. Но после шести вечера приехал и он. Обоих задержали на 48 часов. Но в изолятор временного содержания (ИВС) они попали не сразу (читайте далее)

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