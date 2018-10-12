2018-10-12T15:03:46+03:00
Спорт

Знакомая жены арестованного Павла Мамаева публично поливает грязью его семью

Девушка встала на сторону чиновника Минпромторга Дениса Пака [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Павел и Алана Мамаевы.Павел и Алана Мамаевы.
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Драка с участием футболиста «Краснодара» Павла Мамаева в московском кафе круто изменила жизнь его семьи. Напомним, сначала он вместе с игроком «Зенита» избил водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. А затем футболисты напали в кафе на чиновника Минпромторга Дениса Пака - камера сняла, как Кокорин бьет мужчину стулом по голове.

Пока Павел Мамаев разбирается с законом, накануне его арестовали, его супруге приходится терпеть оскорбления в свой адрес. Сразу же после драки сотни недоброжелателей начали «бомбить» ее соцсети. Многие писали нелицеприятные комментарии под фотографиями модели, нелестно отзывались и о детях.

Среди тех, кто публично льет грязь на семью Мамаевых, - некая девушка под ником anna_skak04. По требованиям законодательства «Комсомольская правда» не может опубликовать первую часть комментария девушки, поскольку оно содержит призыв к расправе.

Однако далее становится понятно, что она хорошо знает чиновника Минпромторга Дениса Пака, на которого напали футболисты.

Анна оставила комментарий под одним из семейных снимков Мамаевых.

Анна оставила комментарий под одним из семейных снимков Мамаевых.

- Пак замечательный добрый и вежливый человек, знаю его уже очень давно, и вот это *** [фекалии - Авт.] трусливое посмело бить зверски человека, толпой (орфография и пунктуация автора сохранены - Авт.), - написала девушка.

Напомним, ранее Алана Мамаева опубликовала скриншоты переписки с шантажистом в своем Инстаграм. Незнакомый человек просит денег от Мамаевых, иначе он опубликует компрометирующие фото, видео и переписки, выгруженные с телефонов Павла и Аланы. Более того, злоумышленник угрожает и самому Павлу.

Как стало известно «КП» - Кубань», заявлений об угрозах от супруги футболиста не поступало. После того, как переписка с хакером была обнародована, Алана удалила свою страницу в Инстаграм.

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«За что я задержан? Ну как объяснить, не знаю»: опубликовано первое видео допроса Кокорина и Мамаева

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