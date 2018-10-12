Адыгея вошла в число регионов-лидеров по качеству производства молока

СЕГОДНЯ 16:23 2018-10-12T16:27:31+03:00

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В результате исследования молоко из Адыгеи названо в числе лучших: республика вошла в ТОП-15 регионов страны, где производят качественное молоко.

Всероссийскую проверку молока проводило Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором, определяя соответствие данных на этикетке и лабораторных анализов конкретной продукции.

Всего для проверки были взяты образцы 90 популярных торговых марок молока. Разного рода нарушения выявлены в каждом пятом продукте. Молоко Адыгейского молкомбината, выпускаемое под маркой «Майкопское», оказалось свежим с отменным вкусом.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Как подчеркнул глава РА, комментируя итоги исследования, обеспечение продовольственной безопасности – один из приоритетов деятельности республиканской власти, которая касается производства всех видов продукции из Адыгеи и, в частности, молока, а также адыгейского сыра. Исследования Роскачества в очередной раз подтвердили, что национальный бренд Адыгеи не только отличается уникальными вкусовыми свойствами, но и отвечает требованиям безопасности - технология производства сыра на основе местного молока соответствует всем стандартам.

Таким образом, молоко и молочная продукция, выпускаемая в Адыгее, после переработки сохраняет все полезные свойства. Это подтверждается и потребительским спросом. Более того, продукция из Адыгеи становится все более популярной на зарубежных рынках. При этом адыгейский сыр назван перспективной экспортной продукцией страны. В результате у предприятий молочной отрасли появился хороший стимул наращивать производство.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

По данным минсельхоза РА, в прошлом году в республике в хозяйствах всех категорий молока произведено 122 тыс. тонн (101,4%), за 9 месяцев этого – почти 100 тыс. тонн. Для увеличения поголовья крупного рогатого скота молочного направления в текущем году выдано 7 грантов, благодаря чему планируется приобретение около 200 голов КРС. Также КФХ и сельхозпредприятия намерены закупить около 300 голов за счет личных средств, часть суммы будет компенсирована государством.

Чтобы обеспечивать возрастающие потребности молзаводов сырьем, продолжается работа над созданием нескольких крупных ферм. На самих предприятиях проведена серьезная реконструкция. В результате мощности молокозаводов увеличились на 37%.

Качество выпускаемой ими продукции соответствует высоким требованиям зарубежных рынков сбыта. Использование высокотехнологичного упаковочного оборудования позволяет сохранить качество продукта достаточно долгое время, что делает возможным расширять географию зарубежных поставок.

- Мы гордимся тем, что наше молоко и продукты его переборки получили высокую оценку. В то же время итоги данного независимого исследования для нас – ожидаемый и закономерный результат. Молзаводы республики – стабильно работающие предприятия, уже давно заняли свою нишу среди российских производителей молочной продукции. Важно, что в условиях жесткой конкуренции наши производства удерживают лидирующие позиции. Органы власти республики продолжат создавать условия для того, чтобы предприятия наращивали производство, расширяли ассортимент продукции при строгом соблюдении качества. Мы крайне заинтересованы во всех проектах, которые работают не только на развитие экономики республики, но и на ее позитивный имидж, а главное – на благо населения, на сохранение здоровья жителей, - прокомментировал глава РА Мурат Кумпилов.