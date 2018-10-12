В Абрау-Дюрсо завершился VIII Всероссийский саммит виноделов

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-12T17:18:42+03:00

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В Абрау-Дюрсо – одном из самых знаменитых мест винодельческой России -завершился традиционный ежегодный Всероссийский саммит виноделов. Главное мероприятие отрасли прошло 6 октября и собрало более тысячи гостей, которые обсудили основные тренды винной индустрии и подвели итоги года. Кульминационным событием саммита стало торжественное вручение наград ежегодного дегустационного конкурса «Кубок СВВР – 2018».

В восьмой раз Всероссийский саммит виноделов принял руководителей ведущих компаний и предприятий винодельческой индустрии, наиболее авторитетных экспертов из России и со всего мира, представителей государственных структур. В статусе почетных гостей саммит посетили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, депутаты госдумы РФ Константин Бахарев, Наталья Боева, Владимир Синяговский, представители Минсельхоза РФ и региональных органов АПК, Минфина РФ и Росалкогольрегулирования, Роскачества.

Фото: центр винного туризма Абрау-Дюрсо

Поддержка властей

В конце мая предложения уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ, председателя союза виноградарей и виноделов России Бориса Титова по реформированию отечественной винодельческой отрасли, представленные президенту России В. В. Путину в проекте «Виноделие России», нашли президентскую поддержку, что положило начало новой эре российского виноделия: возрождение отечественного виноградарства и виноделия как двух неразрывных частей сельского хозяйства стало государственной задачей.

В ходе дискуссии участники обсудили ряд важных вопросов, вытекающих из основных предложений проекта, в том числе изменения в отраслевом законодательстве, государственную программу поддержки отрасли, перспективы создания Федерального агентства по развитию виноградарства и виноделия, способы повышения конкурентоспособности российской винодельческой продукции, восстановление научного потенциала отрасли и реформу технического регулирования, развитие эногастрономического туризма в рамках проекта «Винные дороги России».

С ключевыми докладами выступили Леонид Попович, Борис Титов, Вениамин Кондратьев и Константин Бахарев.

Фото: центр винного туризма Абрау-Дюрсо

ДОСКА ПОЧЕТА

Отметили лучших

После острой отраслевой дискуссии состоялось громкое событие – вручение наград победителям дегустационного конкурса лучших вин России «Кубок СВВР – 2018». В этом году он проходил по новой системе – в два этапа. Дегустировались вина, произведенные только из российского винограда.

- Лучшее белое вино России 2018 года. Вино с защищенным наименованием места происхождения «Абрау-Дюрсо» сухое белое «Рислинг. Абрау-Дюрсо» 2017, Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», Краснодарский край.

- Лучшее красное вино России 2018 года. Вино с защищенным наименованием места происхождения «Семигорье» сухое красное «Каберне Совиньон. Семейный резерв» 2017, ООО «Имение «Сикоры», Краснодарский край.

- Лучшее игристое вино (шампанское) России 2018 года, классический метод. Вино игристое с защищенным географическим указанием «Кубань» брют выдержанное белое «Виктор Дравиньи» 2017, Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», Краснодарский край.

- Лучшее игристое вино (шампанское) России 2018 года, резервуарный метод. Вино игристое с защищенным географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров» брют розовое «Аристов» 2017, ООО «Кубань-Вино», Краснодарский край.

- Лучшее ликерное вино 2018 года. Ликерное вино с защищенным географическим указанием «Крым» выдержанное красное «Бастардо Массандра» 2013, ФГУП «ПАО «Массандра», Республика Крым.

- Лучшее автохтонное вино России 2018 года. Вино столовое сухое красное «Бюрнье. Красностоп» «Burnier. Krasnostop» 2010, ООО «Гранд-Вино», Краснодарский край.

Фото: центр винного туризма Абрау-Дюрсо

Работа дискуссионного клуба

Еще одним событием Саммита стал дискуссионный клуб «Винные дороги России. Точки роста: автохтонное наследие, черноморская кухня, этническое разнообразие культур», в рамках которого российские и иностранные специалисты обменялись мнениями о путях развития и формирования отечественной эногастрономической туристической индустрии.

Кроме того, в рамках саммита прошла винодельческая выставка, участниками которой стали представители винной индустрии из регионов Кубани, Дона, Дагестана, Ставрополья и Крыма. Посетители экспозиции смогли познакомиться с лучшими образцами российского виноделия, в том числе и с финалистами и победителями «Кубка СВВР - 2018».

Организаторами саммита выступили НО «Союз виноградарей и виноделов России» (СВВР), Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Администрации Краснодарского края.

Полный список призеров конкурса и более подробную информацию о VIII Всероссийском саммите виноделов вы можете найти на официальном сайте http://summit.abraudurso.ru