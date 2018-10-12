Глава Адыгеи принял участие в открытии детского сада после масштабной реконструкции

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-12T17:28:52+03:00

Сегодня в хуторе Северо-Восточные Сады Майкопского района состоялось торжественное открытие детского сада № 33 «Золотая рыбка», который был полностью реконструирован за счет средств резервного фонда Президента РФ

Изменить размер текста: A A

Поздравить педагогический коллектив, детей и их родителей со значимым событием прибыл глава РА Мурат Кумпилов. В церемонии также приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, и.о. главы МО «Майкопский район» Олег Топоров.

Обращаясь к собравшимся, глава Адыгеи отметил, что за последние годы государством предприняты серьезные шаги по обеспечению доступности и качества дошкольного образования. Одним из примеров тому является открытие детского сада «Золотая рыбка», которого местные жители ждали много лет.

Здание детсада – единственного в Кировском сельском поселении – около 20 лет не использовалось и пришло в ветхое состояние. Детей приходилось возить в организации дошкольного образования в Майкоп. Для решения этой проблемы Адыгея заручилась поддержкой федерального центра, получив в конце прошлого года почти 51,6 млн. рублей из резервного фонда Президента России.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

«В итоге, меньше чем за год подрядчиком ООО «Марк-Сервис» была проведена полная реконструкция старого здания детского сада на 110 мест. Это очень важный для нас результат. Надеюсь, он положительно отразится на качестве жизни жителей поселения. Для этого мы при поддержке президента страны приложили значительные усилия, - подчеркнул Глава РА.

Родители и педагогический коллектив детского сада поблагодарили главу РА за решение давней проблемы с реконструкцией здания «Золотой рыбки». Ознакомиться с тем, как преобразился детский сад, почетных гостей пригласила руководитель дошкольной организации Ирина Болховитина.

Современное двухэтажное здание включает игровые комнаты, методический кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда, музыкально-спортивный зал. Для каждой из шести групп закуплено учебное оборудование, а также определены игровые площадки. Созданы необходимые условия для развития и обучения детей. В настоящее время он уже полностью укомплектован. В него будут ходить дети не только из х. Северо-Восточные Сады, но и из соседних населенных пунктов.

Мурат Кумпилов дал поручение и.о. главы Майкопского района Олегу Топорову организовать транспортную доступность детсада, обеспечить строгий контроль за качеством питания, подчеркнул недопустимость поборов с родителей. Педагогическому коллективу рекомендовано внедрять интересные образовательные программы, создавать условия для разностороннего развития детей, воспитания их в духе интернационализма.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Все, что касается детей, их образования, развития – ключевое направление деятельности органов власти республики. Мы строим новые школы, детские сады, спортивные объекты. Ранее ликвидировали очередь в дошкольные организации детей в возрасте от 3 лет. Уже в следующем году при поддержке федерального бюджета в республике будут построены здания еще четырех детских садов на 960 мест, а также четырех пристроек к детским садам на 480 мест. Половина от общего количества мест предназначается для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Все это – часть всей нашей работы, которая направлена на создание достойных условий жизни в каждом отдельном населенном пункте республики, - подчеркнул глава Адыгеи.