В Лабинске прошло заседание аграрного комитета краевого парламента

10 Окт. 12:13 2018-10-15T10:48:50+03:00

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В апреле 2018 года в Краснодарском крае был принят закон о развитии животноводства и производства животноводческой продукции. За полгода его действия уже видны первые результаты. Их озвучили на выездном заседании, которое прошло в Лабинском районе. Во встрече приняли участие: вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, председатель профильного комитета Александр Трубилин, заместитель председателя ЗСК Сергей Орленко, главы ряда муниципальных образований края. Совещание прошло под руководством спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко.

Перед собранием председатель ЗСК посетил одно из ведущих животноводческих хозяйств района. Здесь ему рассказали о последних достижениях в коневодстве и перспективах выращивания разных пород крупного рогатого скота.

Доля продукции животноводства 26,5%

По словам Юрия Бурлачко, животноводство в Краснодарском крае сейчас не является лидирующей отраслью краевого АПК, хотя для этого на Кубани имеются все условия. В общем объеме сельхозпродукции доля товаров животноводства сегодня составляет всего 26,5%.

- В дореволюционной России, затем в советское время Кубань давала более 750 тысяч тонн мяса. Сегодня потолок - 500 тысяч тонн. Хотя, по большому счету, точек роста в этой отрасли очень много. Мы собрались здесь, чтобы обсудить те препятствия и вопросы, которые мешают развитию животноводства, - задал тон дискуссии Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК считает, что есть необходимость скорректировать финансирование отрасли. Размера бюджетных средств, выделяемых на развитие животноводства, крайне недостаточно. Оно требует значительно большего объема средств и нуждается в господдержке.

Концепция развития отрасли

Для того чтобы закон работал эффективнее, в регионе разработана Концепция по развитию животноводства. По словам министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федора Дереки, внимание в ней уделено всем направлениям этой отрасли, однако приоритет отдается самому социально значимому направлению - производству молока и молочной продукции. Министр отметил, что имеющейся государственной поддержки для выполнения индикативного плана сейчас недостаточно. Значительно увеличить производство молока можно за счет строительства новых сельхозпредприятий, в том числе оборудованных специальными роботизированными комплексами.

- В производстве мяса и молока нужно дойти хотя бы до показателей 90-х годов. Пока отстаем от них примерно на 200-250 тысяч тонн в год по мясу и на 420 тысяч тонн - по молоку. Это отставание надо ликвидировать, думать об обеспечении продовольственной безопасности. За счет внутренней миграции население Кубани увеличивается, а производство мясной и молочной продукции сокращается. Это в корне неверно. Надо предпринимать активные действия, субсидировать, помогать сельхозпроизводителю, - прокомментировал доклад министра спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

О проводимой работе по реализации «животноводческого» закона и оказываемой ему на своем уровне всесторонней поддержке рассказали также вице-губернатор Кубани Андрей Коробка и председатель аграрного комитета Законодательного собрания Александр Трубилин.

СКАЗАНО!

«Мы только в начале пути. Но уже сегодня по молоку удалось увеличить финансирование производства более чем на сто миллионов рублей. У минсельхоза достаточно амбициозные планы. В рамках реализации закона разработана Концепция развития животноводства. Главная задача сейчас - сдвинуть с мертвой точки эти процессы».

(Юрий БУРЛАЧКО, председатель ЗСК.)