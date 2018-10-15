В Новороссийске из-за отравления грибами умерла учительница начальных классов

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-15T16:22:30+03:00

У Елены остались трое детей, самому младшему из них недавно исполнилось пять лет.

Изменить размер текста: A A

37-летняя учительница начальных классов Елена Кравченко из Новороссийска в выходные пошла в лес собирать грибы с мужем Александром и тремя детьми. Набрали полную корзинку. А когда пришли домой, мама приготовила семье их на ужин. Позвали в гости и родителей Елены.

Детвора от блюда отказалась, а вот взрослые его отведали. А уже через пару часов супруги Кравченко почувствовали тошноту и боль в животе. Гостям тоже было плохо, но после лекарств все прошло. Муж Елены даже вызвал скорую – его увезли с сильным отравлением в реанимацию городской больницы. Елена же отказалась от госпитализации. Ей не с кем было оставить детей - когда ухудшилось ее самочувствие, родные уже уехали домой.

Но спустя время Елену все-таки госпитализировали в реанимацию горбольницы №1. Но драгоценное время было упущено – токсины от ядовитых грибов распространились по всему организму. Спасти Елену не удалось.

- У Елены остались трое детей, самому младшему из них недавно исполнилось пять лет. Сейчас с ними находятся бабушка и дедушка. В реанимации в тяжелом состоянии продолжает находиться глава семейства, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора по учебно-воспитательной работе в начальных классах школы №40 Антонина Цымбал.

Супруг погибшей учительницы по-прежнему находится в реанимации.

Учительница начальных классов новороссийской школы Елена Кравченко и ее муж – не единственные, кто отравился грибами в городе-герое.

- В сентябре в городскую больницу №1 госпитализировано три человека с подозрением на отравление грибами, в октябре эта цифра составляет уже 18 человек, - поясняют в администрации Новороссийска. - Трое пациентов находятся в отделении реанимации. У них тяжелая печеночная недостаточность. Это может привести к дистрофии печени.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

В школе об, где работала Елена Кравченко, объявили сбор средств для семьи погибшей учительницы. Сейчас ее дети находятся у бабушки с дедушкой. Когда похоронят учительницу, пока не ясно.

РЕКВИЗИТЫ

Банк получателя: Сбербанк России ОАО

№ счета: 5469 3009 6432 4781 для Ольги Владимировны Пирожок (крестная одного из детей).

Средства также можно отправить на карту по номеру телефона 8-918-314-21-74 на имя Ольги Владимировны П.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ранее в Анапе отравился грибами 25-летний парень. Он слишком поздно позвонил в скорую. Помочь медики молодому человеку просто не успели.

Врачи советуют при первых признаках отравления сделать очищение желудка. Вызвать скорую помощь. Категорически запрещается употребление алкоголя, который усиливает всасываемость и токсичность грибных ядов.

- Грибы, которые растут на территории Краснодарского края, отличаются от «урожая» других регионов. Самые тяжелые отравления дают бледная поганка, мухомор и паутинник плюшевый - в них содержится не менее шести ядовитых веществ, - говорят «Комсомольской правде» в минздраверегиона. - Причем никакая кулинарная обработка эти грибы не обезвреживает - яды не разрушаются ни кипячением, ни вымачиванием, ни высушиванием.

КСТАТИ

С отравлениями в больницу обращаются и жители краевого центра

- С начала года за помощью медиков обратились 56 человек, из них 13 детей до 14 лет. Стоит сказать, что показатели резко выросли с середины сентября, когда начался грибной сезон, - сообщают в краевом Роспотребнадзоре.

Съедобный гриб от ядовитого порой не может отличить даже специалист.

- Ни луковая шелуха, ни серебряная ложка, ни картошка не помогут человеку определить яд в грибах. Если хоть немного сомневаешься, лучше либо показать специалисту, либо вообще не брать в корзинку, - говорит миколог Даменик Кассанелли. – Леса Краснодарского края в этом плане очень коварны. Если в других регионах 20 видов ядовитых грибов, то на Кубани – почти сотня.

ТЫ СЪЕДОБНЫЙ АЛИ КАК?

Пришел домой с прогулки - корзинка полна деликатесов. А вот съедобные ли грибы в ней?

Для обезвреживания условно-съедобных грибов требуется специальная предварительная обработка. Тщательно очищенные, помытые и нарезанные грибы кипятят в воде два раза, причем по 15-20 минут. Отвар этот выливается - ни в коем случае не готовьте из него суп. После окончания варки грибы надо промыть, отжать и только после этого можно использовать для приготовления. Стоит какой-либо шаг пропустить - пищевого отравления не миновать.

Советы начинающим грибникам:

- собирайте грибы вдали от дорог, магистралей только в плетеные корзины - так они дольше будут свежими;

- для сушки, соления, маринования следует брать только крепкие и целые грибы;

- необработанные грибы нужно хранить в холодильнике или разложить в один слой в прохладном месте;

- все грибы, особенно пластинчатые, и среди них сыроежки, нужно срезать только с ножкой, чтобы убедиться в отсутствии пленчатого кольца, характерного для бледной поганки и некоторых других ядовитых грибов.

Советы покупателям:

- если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя приобретать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц, даже если продавец - милая бабушка;

- не берите грибы вдоль трасс от Новороссийска до Джубги;

- если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах, внимательно рассматривайте упаковку, грибочки не должны быть загнившими или испорченными. Не приобретайте грибы, если нарушена целостность упаковки или если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.