2018-10-15T12:11:53+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи поздравил жителей Кошехабля со 150-летием аула

Мурат Кумпилов побывал на праздновании юбилея
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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Поздравить аульчан прибыли также заместитель председателя госсовета-Хасэ РА Мухамед Ашев, депутат госдумы РФ от Адыгеи Мурат Хасанов, генерал-лейтенант Айтеч Бижев, муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий Карданов, члены кабинета министров РА, депутаты госсовета-Хасэ РА, главы муниципалитетов, представители общественных объединений.

Праздничные мероприятия проходили в течение дня на разных площадках аула. Основные из них состоялись на центральной площади им. Ленина. Здесь на большом экране демонстрировался фильм о Кошехабле, звучали поэтические произведения об ауле, радовал танцевальными композициями государственный академический ансамбль народного танца «Нальмэс». Затем состоялась официальная часть юбилейных торжеств.

Поздравляя всех с юбилеем аула, Мурат Кумпилов отметил, что полуторавековая история Кошехабля неразрывно связана с победами и достижениями Адыгеи и всей России, традициями настоящего патриотизма и верного служения своей Родине.

- Уверен, 150-летие Кошехабля - большой праздник для каждого аульчанина: кошехабльцы всегда были и остаются очень дружными, и всех объединяет любовь к своей земле, гордость за родной аул. Здесь умеют трудиться. Аульчане активно вовлекаются в работу по развитию разных сфер жизни в районе. При этом каждое поколение кошехабльцев наравне со всеми жителями республики вносило свой значимый вклад в развитие всей нашей страны, - отметил Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи подчеркнул, что самое главное богатство Кошехабля – это его жители. Нынешнее поколение жителей всего Кошехабльского района – потомков первых переселенцев – это своего рода связующий мост между адыгами современной Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, свидетельство общей истории и судьбы единого народа.

Здесь родились и воспитывались многие выдающиеся люди, которые прославили не только родной аул, но и всю Адыгею. Среди них - музыкант Магомед Хагаудж, основоположник адыгейской литературы Тембот Керашев, генерал-лейтенант Айтеч Бижев, генерал-лейтенант Геннадий Коваленко, первый адыгский олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Мухарбий Киржинова и его знаменитый тренер Хаджибий Дзегаштов, доктор филологических наук Зейнаб Керашева, композиторы Каплан Туко, Чеслав и Вячеслав Анзароковы, мэтры сцены Заур Зехов, Аскарбий Курашинов, Фатима Курашинова.

Глава региона отметил и тех, кто сегодня своим трудом и достижениями продолжает прославлять аул, вручив выдающимся жителям аула-юбиляра государственные награды республики.

В свою очередь глава Кошехаблького района Заур Хамирзов и глава Кошехабльского сельского поселения Хазрет Борсов, выступая с ответным словом, поблагодарил Мурата Кумпилова и всё руководство республики за внимание к нуждам аула и оказываемую помощь.

С поздравлением к жителям обратился земляк, заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной системы ПВО государств - участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

После официальной части гостей и жителей аула ждал праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами Адыгеи, Северного Кавказа и Краснодарского края.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

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