2018-10-15T15:39:48+03:00
Спорт

Павел Мамаев хочет вернуться к тренировкам в «Краснодаре», но в клубе его не ждут

Полузащитника может заменить 19-летний воспитанник академии «горожан»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"
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Защита арестованного по обвинению в хулиганстве полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева намерена добиться освобождения футболиста из-под стражи.

- В апелляционной жалобе я прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий, которые бы позволили ему продолжить профессиональную трудовую деятельность в футбольном клубе «Краснодар», а местом исполнения меры пресечения определить квартиру в Краснодаре, - приводит слова адвоката Игоря Бушманова «Комсомольская правда».

Дело в том, что находясь под арестом, Мамаев пропускает тренировки «Краснодара». По контракту с клубом, рассчитанному до 31 декабря 2019 года, за это футболисту грозит штраф, превышающий его годовую зарплату, которая по некоторым оценкам составляет 2,4 миллиона евро. Дополнительным аргументом защиты является тот факт, что у 30-летнего Павла Мамаева есть жена и двое малолетних детей.

В «Краснодаре» настроены категорично и не ждут возвращения футболиста, которого, кстати, и без того оштрафовали и отстранили от тренировок с основой в качестве наказания. Клуб приобщает к спорту тысячи детей по всему региону и трепетно относится к репутации ведущих игроков, которые должны быть примером для юных спортсменов.

- Мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться, - такова официальная позиция клуба, которая не претерпела изменений.

«Краснодар» уже обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза с просьбой о расторжении контракта с Павлом Мамаевым. Однако заседание откладывается из-за того, что футболист физически не может принять в нем участие. В РФС пообещали определиться с датой в ближайшие дни.

Отсутствие Павла Мамаева существенно не отразилось на тренировочном процессе «Краснодара». На текущих занятиях нет еще девятерых игроков, которые вызваны в национальные команды своих стран, их заменили футболисты молодежки «горожан».

Даниил Уткин - один их самых талантливых игроков молодежки "Краснодара" Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"

Даниил Уткин - один их самых талантливых игроков молодежки "Краснодара" Фото: Андрей ШРАМКО/ФК "Краснодар"

По словам источника «КП», близкому к клубу, Павла Мамаева в основной команде может заменить 19-летний воспитанник академии «Краснодара» Даниил Уткин, успешно выступающий за «Краснодар-2» в Футбольной национальной лиге. В августе юное дарование признавали лучшим игроком месяца в первом дивизионе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, 8 октября Мамаев, его коллега Александр Кокорин и их друзья устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом - главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина.

В результате в отношении футболистов было возбуждено уголовное дело: его завели по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». А 11 октября Тверской суд арестовал Кокорина и Мамаева на два месяц - до 8 декабря.

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На допросе Кокорин улыбался.Футболисты-дебоширы задержаны на 48 часов по статьям «побои» и «хулиганство»

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