Чем заняться после 55?

СЕГОДНЯ 17:36 2018-10-15T15:49:09+03:00

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Как и любое важное событие в жизни, выход на пенсию имеет большое значение. Многие воспринимают возраст 55+ как конец жизни, списывают себя со счетов и не знают, чем занять себя в пенсионный период, а зря…

Важно расценивать жизнь после пенсии не как закат, а как долгожданный отпуск и дополнительное время для реализации своих желаний.

В большинстве пенсионеры 55+ - это активные, энергичные люди. Им интересны новые технологии, они хотят жить в ногу со временем, их семьи и окружающая среда вовлекают их в использование интернета на смартфоне, планшете, компьютере. Половина запросов от людей пенсионного возраста - это потребность в активной культурной и досуговой деятельности. Люди в возрасте хотят посещать музеи и театры, ездить на экскурсии, заинтересованы в оздоровительных мероприятиях, хотят учиться - получать новые знания, навыки и профессии. Современный пенсионер обязательно должен получать максимум информации о своих возможностях.

После пенсии жизнь только начинается

Интернет-площадка для тех, кому за…

В рамках реализации общественно полезной программы АНО ВРППСО «Венера» на средства субсидии (гранта) администрации Краснодарского края в 2018 году создает площадку, которая объединяет всех людей старшего возраста 55+ в Краснодарском крае и дает возможность каждому получить информацию по своему региону.

Проект даст возможность пенсионерам узнать о целой палитре предложений, позволяющих стать частью общественной жизни, преодолеть физические и психологические проблемы, поверить в то, что пенсия - это всего лишь новый жизненный цикл, что это вторая жизнь! Спорт и физическая активность, танцы, школа волонтеров, мастер-классы различной направленности и многое другое способствуют повышению интереса к жизни, активному времяпрепровождению и общению, стремлению развиваться, и просто стать счастливыми! Проект призван обучить людей старшего поколения навыкам безопасного пользования интернетом для повышения уровня их жизни, а также сделать возможности интернет-площадки по-настоящему понятными и доступными для пожилых людей, поднять их самооценку и интегрировать их в современный ритм жизни, учитываются потребности и социально-психологические особенности людей пожилого возраста.

Что будет на сайте для пенсионеров?

Интернет-портал «Пенсия - вторая жизнь» - это портал для людей старшего поколения и членов их семей. В нем собраны наиболее актуальные тематики и направления жизнеобеспечения людей старшего поколения в возрасте 55+.

Интернет-портал предполагает расширение жизненного пространства и возможностей для людей старшего возраста, охват наиболее актуальных тем и направлений для них и о них.

Данный портал позволит создать единое информационное пространство для жителей Краснодарского края, которое сможет реально показать все преимущества, возможности, для данной категории граждан, предоставляемые государством, органами местного самоуправления, коммерческими структурами. Расскажет о различных льготах, о том, как получить интерактивную помощь и консультации через интернет-портал, правовую, социальную и психологическую поддержку, актуальную информацию по обучению, трудоустройству, проводимые мероприятия для людей старшего поколения и другую информацию о возможных сферах для самореализации и поддержки.

Здесь собрана вся необходимая информация по районам Краснодарского края - останется лишь открыть наш интернет-портал и ввести название своего населенного пункта.

На пенсии начинается вторая жизнь!

Серебряный возраст - время возможностей!