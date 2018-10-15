«Криминала нет»: странную смерть молодых супругов, найденных в недостроенной даче в Сочи, назвали суицидом
- Всегда вместе, везде вдвоем, - перебирает мать 24-летней Татьяны Горенко их с зятем фотографии.
Для столь юного возраста срок совместной с Мирославом жизни был весьма солидный - шесть лет. На личных страницах в соцсетях - сплошной праздник: стильные наряды, дорогие бары и рестораны, счастливые улыбки. И такой итог!
УБИЙСТВО?
Их тела нашли на недостроенной даче в конце августа в Хостинском районе Сочи. Рядом лежали личные вещи и предсмертная записка, в которой погибшие якобы обращались к родным с просьбой простить и сделать им красивые могилы на 325 тысяч рублей.
Именно тональность записки, а еще обстановка вокруг места собственной казни, заставила предположить, что смерть пары могла не быть добровольной.
Прежде чем «умереть в один день» Таня и Мирослав, например, сделали себе по бутерброду с колбасой. А еще раньше, по словам матери Тани, заказали апартаменты в одном из отелей Сочи, чтобы «побыть вдвоем». Через несколько дней их обнаружили нарядными и с кляпом во рту.
Что в итоге привело супругов на эту дачу - загадка. Обычно, по словам матери, молодежь ездила туда фотографироваться.
- Дочка не работала, но они и не нуждались в деньгах никогда, - рассказывает «Комсомольской правде» плачущая мама Анжела. - У Мирослава была своя клининговая компания в Сочи - очень востребованный бизнес на курорте. Заработать 300 тысяч не было для него проблемой. У нас не просили, по крайней мере.
Правда, собственного жилья у пары не было, ютились в пристройке рядом с Таниными родителями.
- Они жили раньше с родственниками Мирослава, - продолжает мама Тани. - А потом что-то там произошло, конфликт какой-то...и дочка попросилась жить с нами. Мы не отказали.
Кстати, родни Мирослава на похоронах не было. А через несколько дней на поминках появился брат, и всех насторожили его слова.
- Он сказал: «После смерти Мирослава у меня не осталось конкурентов по клининговому бизнесу», - отмечает одна из подруг молодых супругов. - Учитывая это обстоятельство, правоохранителям надо было бы проверить его на причастность.
Предсмертная записка написана детьми - подтвердили родители
САМИ?
Но версия об убийстве не выдержала критики у следственных органов.
- Эти смерти некриминального характера, - пояснила «КП» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Уголовное дело возбуждаться не будет.
Другими словами, ни кляп во рту Мирослава, ни следы их безмятежного времяпрепровождения, не вызвали у правоохранителей подозрений. Вместе с остатками продуктов, они нашли остатки наркотического вещества на даче. А знакомые подтвердили, что пара в последнее время плотно подсела на «синтетику» и не все в их жизни было так радужно, как это выглядело на фотографиях в соцсетях. Правда, найти в крови погибших следы наркотиков следователям не удалось — после наступления смерти прошло слишком много времени.
- Мирослав употреблял наркотики, это все знали, - говорит подруга Тани Анна Зайко. - Таня сначала безуспешно боролась с этой его зависимостью. В итоге она сама пристрастилась. Я встречала ее летом, говорю, что ты с собой делаешь? Она была без макияжа, явно под чем-то. Жили одним днем, то сдавали, то вновь выкупали из ломбарда золотые украшения.
Знакомые и друзья выдвинули свою версию произошедшего.
- Мы думаем, что могли они и сами... Или Мирослав сначала сделал это с Таней, а потом сам. Наверное, поссорились там на даче, может, подрались. Таня вся помята была, а обувь чистая, - озвучили они «Комсомолке».
Действительно, Таня все чаще испытывала панические атаки. По словам друзей, боялась даже выйти на улицу иногда. А от Мирослава летом знакомые слышали разговоры о самоубийстве.
- Есть информация, что перед смертью они, действительно, рассматривали сайты ритуальных услуг. Отсюда и странное содержание записки, - говорит Анна Зайко.
Но то, что злосчастные 325 тысяч рублей из записки, могли быть крупным долгом, за который последовала расправа, друзья тоже не исключают.
- Они постоянно нуждались в деньгах, могли и начать продавать наркоту, - говорят они. - Или взяли под реализацию, а не рассчитались, сами съели...
На одной из многочисленных фотографий на страничке у Тани - Мирослав с детской коляской и подпись под ней: «Любимый решил почувствовать себя отцом». В реальности же очередь до родительских чувств у Тани и Мирослава Горенко так и не дошла...