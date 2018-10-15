2018-10-15T16:59:58+03:00
Происшествия

«Криминала нет»: странную смерть молодых супругов, найденных в недостроенной даче в Сочи, назвали суицидом

Тем не менее, знакомые 25-летних Татьяны и Мирослава Горенко считают, что их могли убить за долги
Ева Мур@kp_kuban
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Порой за внешним благополучием скрывается драмаПорой за внешним благополучием скрывается драмаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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- Всегда вместе, везде вдвоем, - перебирает мать 24-летней Татьяны Горенко их с зятем фотографии.

Для столь юного возраста срок совместной с Мирославом жизни был весьма солидный - шесть лет. На личных страницах в соцсетях - сплошной праздник: стильные наряды, дорогие бары и рестораны, счастливые улыбки. И такой итог!

УБИЙСТВО?

Их тела нашли на недостроенной даче в конце августа в Хостинском районе Сочи. Рядом лежали личные вещи и предсмертная записка, в которой погибшие якобы обращались к родным с просьбой простить и сделать им красивые могилы на 325 тысяч рублей.

Именно тональность записки, а еще обстановка вокруг места собственной казни, заставила предположить, что смерть пары могла не быть добровольной.

Прежде чем «умереть в один день» Таня и Мирослав, например, сделали себе по бутерброду с колбасой. А еще раньше, по словам матери Тани, заказали апартаменты в одном из отелей Сочи, чтобы «побыть вдвоем». Через несколько дней их обнаружили нарядными и с кляпом во рту.

Что в итоге привело супругов на эту дачу - загадка. Обычно, по словам матери, молодежь ездила туда фотографироваться.

- Дочка не работала, но они и не нуждались в деньгах никогда, - рассказывает «Комсомольской правде» плачущая мама Анжела. - У Мирослава была своя клининговая компания в Сочи - очень востребованный бизнес на курорте. Заработать 300 тысяч не было для него проблемой. У нас не просили, по крайней мере.

Правда, собственного жилья у пары не было, ютились в пристройке рядом с Таниными родителями.

- Они жили раньше с родственниками Мирослава, - продолжает мама Тани. - А потом что-то там произошло, конфликт какой-то...и дочка попросилась жить с нами. Мы не отказали.

Кстати, родни Мирослава на похоронах не было. А через несколько дней на поминках появился брат, и всех насторожили его слова.

- Он сказал: «После смерти Мирослава у меня не осталось конкурентов по клининговому бизнесу», - отмечает одна из подруг молодых супругов. - Учитывая это обстоятельство, правоохранителям надо было бы проверить его на причастность.

Предсмертная записка написана детьми - подтвердили родители

Предсмертная записка написана детьми - подтвердили родители

САМИ?

Но версия об убийстве не выдержала критики у следственных органов.

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Как жизнь сложна, Но как она прекрасна! Порой жестока и горька, Порой ласкает,согревает, Какая есть - она твоя! Твои страданья и обиды, Твой звонкий смех и час удач, Твои рассветы и закаты, Твоя судьба,твой звёздный час. Живёшь и радуешься жизни, Иль плачешь ночью в тишине, Всё это лишь твоё,поверь мне, Твоя судьба досталась лишь тебе. Не в наших силах изменить судьбу И некого винить за это, Жизнь коротка....Мы гости на земле #I#love#life
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- Эти смерти некриминального характера, - пояснила «КП» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Уголовное дело возбуждаться не будет.

Другими словами, ни кляп во рту Мирослава, ни следы их безмятежного времяпрепровождения, не вызвали у правоохранителей подозрений. Вместе с остатками продуктов, они нашли остатки наркотического вещества на даче. А знакомые подтвердили, что пара в последнее время плотно подсела на «синтетику» и не все в их жизни было так радужно, как это выглядело на фотографиях в соцсетях. Правда, найти в крови погибших следы наркотиков следователям не удалось — после наступления смерти прошло слишком много времени.

- Мирослав употреблял наркотики, это все знали, - говорит подруга Тани Анна Зайко. - Таня сначала безуспешно боролась с этой его зависимостью. В итоге она сама пристрастилась. Я встречала ее летом, говорю, что ты с собой делаешь? Она была без макияжа, явно под чем-то. Жили одним днем, то сдавали, то вновь выкупали из ломбарда золотые украшения.

Знакомые и друзья выдвинули свою версию произошедшего.

- Мы думаем, что могли они и сами... Или Мирослав сначала сделал это с Таней, а потом сам. Наверное, поссорились там на даче, может, подрались. Таня вся помята была, а обувь чистая, - озвучили они «Комсомолке».

Действительно, Таня все чаще испытывала панические атаки. По словам друзей, боялась даже выйти на улицу иногда. А от Мирослава летом знакомые слышали разговоры о самоубийстве.

- Есть информация, что перед смертью они, действительно, рассматривали сайты ритуальных услуг. Отсюда и странное содержание записки, - говорит Анна Зайко.

Но то, что злосчастные 325 тысяч рублей из записки, могли быть крупным долгом, за который последовала расправа, друзья тоже не исключают.

- Они постоянно нуждались в деньгах, могли и начать продавать наркоту, - говорят они. - Или взяли под реализацию, а не рассчитались, сами съели...

На одной из многочисленных фотографий на страничке у Тани - Мирослав с детской коляской и подпись под ней: «Любимый решил почувствовать себя отцом». В реальности же очередь до родительских чувств у Тани и Мирослава Горенко так и не дошла...

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#минутыняшности
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