Награжденный орденом Мужества за посадку самолета курсант краснодарского авиаучилища мечтает попасть в боевой полк

СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-16T09:04:47+03:00

Михаил Еманов даже спустя пять месяцев не считает себя героем. Фото: Александр РАЙКО

А его инструкторы уверены - из него получится отличный наставник [фото]

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- Мам, я посадил самолет! Со мной все хорошо! – вспоминает Людмила Еманова тот апрельский звонок своего сына.

Женщина тогда не придала значения словам. У Михаила как раз началась практика, каждый день – полеты на разных боевых машинах. И лишь увидев родного летчика в новостях, поняла, что сын совершил подвиг.

Шальная птица

Все произошло на аэродроме Ханская учебной авиабазы под Майкопом. Здесь курсанты краснодарского авиаучилища отрабатывали элементарные боевые навыки, связанные с перехватом воздушных целей.

Сержант Михаил Еманов пилотировал штурмовик Л-39 «Альбатрос». К девяти часам утра он уже успел пару раз подняться на нем в воздух и выполнить упражнения. Третий полет преподнес ему сложнейший экзамен.

В 170 метрах над землей на скорости 300 км/ч в его самолет врезалась птица. Она пробила козырек фонаря и влетела в кабину. Осколки стекла засосало в воздухозаборник двигателя. «Нештатка» при наборе высоты - уже непростое испытание для летчика. Мало того, что времени гораздо меньше на спасение машины, так еще мотор у Л-39 всего один. А это значит после столкновения с птицей «Альбатрос» становится неуправляемым.

Фото: пресс-службы Минобороны России.

Решение нужно было принимать молниеносно. Вариантов немного - покинуть самолет либо экстренно сажать машину.

- Катапультируйся! - пришла команда с аэродрома.

Вот только сообщение с земли курсант не слышал - на той высоте, которой находился Михаил, начались проблемы со связью. Летчик решил посадить самолет.

- Можно было выпрыгнуть, так сделал бы каждый, но тогда самолет мог рухнуть на крыши домов хутора Косинов неподалеку от меня. Да еще газонаполнительная станция была рядом. В тот момент я уже думал не о себе, а о тех, кто беззаботно смотрит в небо и говорит: «о, очередные учения проходят», - объясняет свой поступок курсант.

Сначала он хотел развернуться обратно и посадить самолет на полосу, но понял, что уже не успеет – земля близко. Тогда Михаил, стараясь усмирить взбунтовавшийся «Альбатрос», повел его на замеченное впереди поле.

Выпустить шасси у него не получалось, да еще и боевую машину надо было сажать на грунт (!) с полным баком топлива. В итоге курсант, пролетев над высоковольтными проводами, сумел посадить штурмовик - на «брюхо».

«Альбатрос» еще летает

Коллеги и инструкторы даже спустя пять месяцев продолжают восторгаться филигранной посадкой. Да еще какой. Повреждения у Л-39 минимальные.

- Тот штурмовик восстановили, он продолжает эксплуатацию. Более того, я на нем уже пару раз летал. Конечно, когда первый раз взлетал, было неспокойно - вдруг опять птица. А потом отметал эти мысли в сторону - как действовать в подобных ЧП уже знаю. Не в теории - на деле, - заявляет Михаил Еманов. - Конечно, не считаю себя героем, что вы! Я просто делал то, чему меня научили.

А его командование считает иначе. И вот на груди Михаила засиял орден Мужества – указ о его присуждении подписал президент.

Награду курсанту вручили в родном училище.Фото: Александр РАЙКО

- Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что Михаил начал свой боевой путь с опережением - смог применить знания и навыки в чрезвычайно сложной ситуации, тем самым подтвердив, что наши военнослужащие способны выполнять поставленные перед ними задачи, - сказал на вручении статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков. - Хочу выразить слова благодарности за воспитание настоящего патриота родителям Михаила - Людмиле Игоревне и Николаю Владимировичу, которого, к сожалению, сегодня с нами нет.

Поддержать Михаила приехала вся его семья.Фото: Александр РАЙКО

Этот парень хочет летать и будет! Целеустремленности курсанта можно только позавидовать. В летное училище он поступил с четвертой попытки, однако уже на первом курсе показал - настроен серьезно.

- Мы мечтаем, чтобы он остался летно-инструкторском составе, - говорит командир учебно-тренировочной базы Майкопа Вадим Гуров. - Такой как Михаил сможет грамотно рассказать, обучить, передать свои знания.

Главная гордость Михаила - его сын Кирилл.Фото: Александр РАЙКО

Но сам летчик не хочется оставаться в учебной системе.

- Мечтаю попасть в боевой полк. Летать на таких машинах, как МиГ-29, Су-27 - лучшая работа в мире, - говорит Михаил. - А пока учебу надо закончить - всего год остался.