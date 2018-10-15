В Новороссийске строитель убил официантку в день рождения, а спустя сутки сдался в полицию

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-15T18:53:38+03:00

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В то, что Олеси П. больше нет, друзья и близкие до сих пор не могут поверить.

- Я общалась с ней буквально неделю назад. Как обычно, она рассказывала, что нового произошло у нее в жизни, смеялась. Как вдруг узнаю, что ее нашли убитой – меня, словно кипятком обдало, - рассказывает подруга Ольга.

10 октября днем прохожие гуляли вместе с собакой в Цемесской роще Новороссийска. Около старенькой скамейки они заметили женщину, которая не подавала признаков жизни. Испугавшись, новороссийцы вызвали полицию и медиков.

То, что это убийство, у экспертов не было сомнений. На теле женщины были следы насилия. Документов у погибшей не нашли, потому установить ее личность сразу не получилось.

На теле женщины обнаружили татуировку. Фото: личная страница героя публикации.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие устанавливает обстоятельства преступления, - сообщал заместитель руководителя СО по Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергей Фомин.

За помощью следователи обратились к местным жителям. С левой стороны на нижней части живота у найденной женщины нашли татуировку в виде двух скрещенных колец – эта маленькая деталь могла пролить свет на ситуацию. Быть может, кто-то узнает свою сестру или дочь.

Спустя сутки имя жертвы стало известно. Погибшей оказалась 36-летняя жительница Свердловской области Олеся П. Родилась она в городе Лесной, большую часть жизни прожила в Качканаре. Работала женщина проводником в поезде, а четыре года назад перебралась на юг.

Женщина работала проводником. Фото: личная страница героя публикации.

Олеся вместе с дочерью переехала в Новороссийск и устроилась официанткой в одном из кафе. Как позже выяснится, именно здесь женщина познакомилась со своим убийцей. В заведении он делал ремонт.

9 октября Олеся отмечала свой день рождения. После работы 35-летний мужчина предложил женщине отпраздновать такое событие. С собой пара прихватила пару бутылок спиртного. Чтобы никому не мешать, они выбрали укромное место в Цемесской роще.

В какой-то момент между мужчиной и Олесей началась ссора, которая быстро переросла в рукоприкладство. Разгоряченный алкоголем он ударил женщину по лицу, а затем, повалив на землю, задушил. Что вызвало такую животную агрессию, пытаются выяснить правоохранители. Не исключено, что злоумышленник просто переборщил с выпивкой.

У Олеси осталась дочка. Фото: личная страница героя публикации.

О том, что перегнул палку, понимает сейчас и сам мужчина. Подозреваемый в этом чудовищном преступлении спустя сутки сам явился в полицию.

- Им оказался 38-летний гражданин республики Армения. Подозреваемый был задержан, он полностью признал свою вину, написав явку с повинной, - добавляет «КП» - Кубань» Сергей Фомин. - На данный момент он заключен под стражу.

А тем временем тело погибшей доставили на родину в Свердловскую область - здесь родные и друзья простятся с Олесей.