Краснодарка прошла в финал конкурса «Мисс Офис-2018»

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-16T10:29:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Интернет-голосование за выход в финал Международного конкурса красоты закончилось. Краснодар представляли две участницы, но лишь у одной из них группа поддержки оказалась сильнее. 24-летняя менеджер страховой компании Кристина Шатунина претендует на звание «Мисс Офис-2018».

babykrissss Немного надо, чтобы вызвать улыбку, но достаточно улыбки, чтобы всё стало возможным.

Девушка - настоящая модель. Блистать на сцене или щеголять по подиуму для нее не в новинку. Правда, сейчас для красавицы любимое занятие стало хобби.

- Я не буду говорить, что без сомнения знала, что пройду в финал, каждый раз отгоняла эти мысли от себя. Отгоняла по той причине, что моя самоуверенность зачастую имеет не самый лучший исход, - признается Кристина. - Я знаю, что меня голосовало огромнейшее количество людей! Это моя семья, любимые подруги, коллеги из страховой компании, девчонки из модельного агентства, вся моя Родина - Дальний Восток. Всем большое спасибо, я очень ценю вашу поддержку.

babykrissss Выходной день без телефонной связи, совсем без! Чистейший воздух , бодрящий Каверзинский водопад и полное спокойствие.. Единение с природой

Кстати, несколько лет назад Кристина прошла кастинг «Мисс Россия» в Краснодаре. Из 30 девушек в Москву полетела только Кристина, но, к сожалению, ей не удалось вырваться в следующий этап. В этот раз девушка решила попробовать свои силы в конкурсе «Мисс Офис». И не зря. Теперь ей предстоит отстаивать честь Краснодара на финале в Москве, который пройдет в декабре. На сцену выйдут 30 участниц, но лишь одна уедет домой с главным призом – два миллиона рублей и званием «Мисс Офис – 2018».