2018-10-16T10:44:55+03:00
Происшествия

Пропавшего в горах туриста ищут с собаками и на вертолете

53-летний житель Армавира зарегистрировался в одиночный поход
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: пресс-служба ЮРПСОФото: пресс-служба ЮРПСО
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В районе Кавказского заповедника ищут пропавшего туриста из Армавира. Он зарегистрировал свой одиночный маршрут у спасателей «Кубань-СПАС» в поселке Псебай 13 октября. И должен был вернуться из похода еще вчера, 15 октября. Но на связь так и не вышел.

- О том, что с намеченного маршрута мужчина свернул, рассказал его попутчик, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе спасателей. - Выходили с базы они не вместе, но по пути встретились и какое-то время шли бок о бок.

Фото: pereval.online

Фото: pereval.online

Он же рассказал МЧС, что 53-летний путешественник все-таки свернул с намеченного маршрута и решил обойти ледник, поднявшись на гору Цахвоа.

В лагере его так и не дождались.

Через сутки его знакомый решил вызывать спасателей. Для этого ему понадобилось добраться до кордона егерей. Сделать это получилось только 15 октября.

- Сейчас поиски пропавшего армавирца продолжаются. Обследование идет и кинологами с собаками, с базы МЧС вызвали вертолет, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе ЮРПСО. - 9 человек личного состава задействованы в поисках туриста.

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