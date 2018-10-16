Аэропорты в Краснодаре, Сочи и Анапе получат великие имена

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-16T13:43:47+03:00

Кого - поэта, героя или писателя — решат сами жители [опрос]

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Воздушным гаваням в России хотят дать громкие имена соотечественников, чья биография переплетается с историей городов. В проекте «Великие имена России» участвует 45 аэропортов c пассажиропотоком 170 млн человек. Среди них три находятся в Краснодарском крае. Это Сочи, Краснодар и Анапа.

В Краснодаре вчера, 15 октября, первый этап преодолен - активисты общественных организаций, депутаты ЗСК, представители краевой администрации и муниципалитетов общими усилиями сформировали предварительные списки имен.

Так, безликий Пашковский в кубанской столице нарекут в честь либо императрицы Екатерины Великой (основательницы города), либо дадут имя легендарного полководца - героя Кавказских войн Александра Суворова, заложивший крепость Екатеринодар. Но самым ожидаемым в этом перечне будет имя Евдокии Бершанской - летчицы, грозы фашистских мессершмидтов, командира легендарных «Ночных ведьм». Их негласно называли по имени Бершанской - «Дунькин полк». Памятник работы скульптора Аполлонова в честь героической женщины стоит на въезде в краснодарский аэропорт уже несколько лет. И такое соседство давно пора сделать логичным.

В Сочи, в котором хотя бы раз, как говорится, побывал каждый (не говоря уже о великих и знаменитых!), вариантов переименования из банального в звучный может быть великое множество. Но местные активисты остановились на трех - летчика Алексея Севастьянова, писателя, автора бессмертной «Бесприданницы» Александра Островского или ученого Бориса Лапина.

В Анапе аэропорт предлагают наречь именем «кубанской казачки» Клары Лучко, богослова и сподвижницы матери Марии (в миру Елизаветы Скобцовой), поэта Ивана Вараввы или Цезаря Куникова. Выбор белее чем достойный!

Но мэр Анапы Юрий Поляков предложил свой вариант — назвать аэропорт в честь героя Великой Отечественной войны Дмитрия Калинина.

- Подвиг десанта, который он возглавлял, стал одной из ярких героических страниц в истории нашего города и нашего края, в начале октября отметившего 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, Считаю, что имя этого героя Великой Отечественной войны достойно быть увековечено в названии анапского аэропорта. Это важно для Анапы, которая носит высокое звание Города воинской славы, - высказался градоначальник.

Полный список российских городов, воздушным вокзалам которых присвоят имена выдающихся соотечественников, опубликован на сайте проекта «Великие имена России».

Кроме Краснодара, Анапы и Сочи - Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Воронеж, Новосибирск и другие города.

Проект будет реализован в формате общенационального конкурса. С идеей проведения конкурса выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности и Российское военно-историческое общество.

Его координацией займется Общественная палата РФ.

Следующий этап конкурса пройдет с 22 по 28 октября. Во время него будет формироваться лонг-лист из имен. При этом любой житель региона сможет предложить свое имя: оно будет включено в список в том случае, если наберет не менее 500 голосов на сайте проекта.

КТО ЕСТЬ КТО

Борис Аркадьевич Лапин - доктор медицинских наук, профессор, действительный член РАМН и РАЕН, член Леопольдины, руководитель Института экспериментальной патологии и терапии АМН СССР, затем директор НИИ медицинской приматологии РАМН, заведующий лабораторией патологической анатомии.

За разработку спутниковых программ удостоен знаками Ю. А. Гагарина, С. П. Королева. Автор свыше 700 научных публикаций в российской и зарубежной литературе, в том числе 8 монографий.

Почётный гражданин Сочи (1996), участник Великой Отечественной войны.

Алексей Севастьянов - советский лётчик-истребитель. Герой Советского Союза. 5 ноября 1941 года младший лейтенант Севастьянов совершил первый ночной таран вражеского бомбардировщика над Ленинградом, оставшись живым. Погиб при выполнении задания по защите Дороги жизни.

Александр Островский - русский драматург, творчество которого стало важнейшим этапом развития русского национального театра.

Клара Лучко, актриса, за главную роль в фильме «Кубанские казаки» получила Сталинскую премию второй степени.

Поэт Иван Варавва. Потомственный кубанский казак. Принимал участие в Битве за Кавказ. Получил ранение и тяжёлую контузию. После излечения освобождал Варшаву, брал Берлин. Оставил стихотворную подпись на стене поверженного Рейхстага.

При участии Вараввы был создан альманах «Кубань» и возрождён Кубанский казачий хор.

Варавва собирал кубанские казачьи песни. В 1966 году выпустил сборник «Песни казаков Кубани», включив в него в том числе и песню «Ще й не вмэрла Украина», за это подвергся жёсткой критике властей.

Современники называли Варавву «казачий Пушкин»[3] и «казачий Кобзарь».

Иван Варавва избирался депутатом Краснодарского краевого совета нескольких созывов.

Цезарь Львович Куников - советский офицер, командир десантного отряда, захватившего плацдарм «Малая земля», Герой Советского Союза.

Apester - Experience Content.Чье имя должен носить аэропорт Краснодара?. Your turn!

Apester - Experience Content.Чье имя должен носить аэропорт в Сочи?. Your turn!