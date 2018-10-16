В Сочи установили мировой рекорд по прыжкам с парашютом с моста

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-16T14:28:22+03:00

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Четвертый фестиваль бейсджампинга Skypark BASE days 2018 прошел в Сочи. Сюда съехались тысячи любителей экстремального отдыха со всей России и не только.

- Главным событием фестиваля стал массовый бейс-прыжок с одного из самых длинных подвесных пешеходных мостов в мире. В «многовее», так называют массовый прыжок на профессиональном сленге, приняли участие 26 человек. Таким образом, обновлен мировой рекорд прошлого года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Skypark.

Были даже иностранные участники. Фото: Даниил Воробьев

В Скайпарке спортсмены прыгали с моста Скайбридж, который расположен на высоте более 200 метров от земли. Основной точкой для прыжков организаторы выбрали площадку BUNGY 207 в середине моста.

- Для этого рекорда мы пригласили 27 человек, но один из участников, к сожалению, травмировался и не смог приехать. Но все равно по сравнению с прошлым годом у нас стало на одного парашютиста больше. Люди приехали с разных регионов страны, а еще было три американца и один бразилец. В том числе один из опытнейших бейсджамперов Джонни Юта, - рассказал «Комсомолке» организатор мероприятия Николай Воропаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/673516" frameborder="0"></iframe> В Сочи установили мировой рекорд. Видео: Скайпарк Сочи.! другой источник

Николай отметил, что самое сложно это правильно расставить спортсменов, чтобы их не снесло друг на друга. Прыгнули все одновременно, но вот разрывали парашюты в три этапа.

- Участников раздели на группы, первые открыли сразу, вторые - пролетев в свободном падении около 15 секунд, и третьи спустя 20 секунд. На землю все приземлилась благополучно, - отметил организатор прыжка.

На следующий год хотят установить новый рекорд

Таким образом, был установлен очередной мировой рекорд по прыжкам с парашютом с подвесного моста. Николай признается, на этом он не остановится и на следующий год вновь увеличит число парашютистов, планирует и больше иностранных гостей, хотя признается, есть проблемы с получением визы.