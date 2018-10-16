Краснодарка разводит диких кошек, которые прижились на Кубани

СЕГОДНЯ 18:23 2018-10-16T18:23:20+03:00

Родина каракалов – Африка и Средняя Азия, но и в наших края эти животные чувствуют себя хорошо

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Краснодарка Елена Смит последние шесть лет разводит экзотику. И не абы какую, а каракалов – это такие дикие кошки. Их родина – пустыни и предгорья Африки и Средней Азии. В России этих кошек можно встретить только в предгорьях Дагестана, и то там очень мало каракалов – не больше 100 особей. В среднем, каракалы живут порядка 16 лет.

Елена разводит у себя дома эту экзотику и учит тех, кто решается приобрести кошку, правильно за ней ухаживать.

Полуторамесячный котенок уже есть мясоФото: Юлия ДУБИНА

Елена встретила меня на пороге и первым делом отправила… мыть руки.

- Животные очень чувствительны к запахам, - объяснила она, провожая меня в ванную комнату.

А потом пояснила, что сначала коты меня обнюхают, а потом только начнут привыкать ко мне.

- От родителей котят забираю на седьмой день, чтобы привыкали к людям, - отметила Елена Смит.

Зайдя в комнату, где и живут питомцы, я тут же поняла, что дикими этих котят назвать нельзя. Четыре маленьких комочка с кисточками на ушах - им всего по полтора месяца, но размером они с 4-х месячного котенка обычной кошки. Несмотря на свой размер, ведут они себя как настоящие дети, носятся с игрушками и просят, чтобы с ними поиграли. От удовольствия котята чирикают, прямо как птицы, Лена подмечает - они не мурлыкают.

- Сейчас они уже едят мясо, а до этого только молоко, да их и сейчас как детей кормишь, они характерные, если есть не хотят, то вырываться начнут, но я их не заставляю, - делится секретами воспитания хозяйка.

Котята уже приучены к лотку, адаптированы к человеку и даже иногда спят в ногах хозяйки. Свою жизнь без них Лена уже не представляет.

Дикая любовь

История началась чуть больше шести лет назад, тогда Елене подарили двух котов разных пород каракала и сервала.

Дикие кошки оказались очень нежнымиФото: Юлия ДУБИНА

Позже один из них умер, но уже тогда девушка поняла, что жить без необыкновенных животных она больше не сможет. И вот спустя шесть лет у Лены свой питомник. По нему то мы отправились на экскурсию.

Все подопечные живут в просторных вольерах. Елена уверена, в квартире таким животным не место. А тут для них созданы все условия. Вместе с мужем и дочкой Лена живет в своем доме, а во дворе у нее много места для прогулок кошек.

- Зимой все это отапливается, чтобы животные не замерзли, в вольерах есть бревна, игрушки, все для того, чтобы кошки могли жить полноценной жизнью, - рассказывает собеседница.

Заходить в вольер не страшно, вид у каракалов довольно дружелюбный, ростом они с собаку средних пород. И как только ты вступаешь на их территорию, они окружают тебя лаской, не каждая домашняя кошка будет так вести себя с чужим человеком.

- Погладь, не бойся, они очень добрые. Я им имена в честь городов даю, ну или стран вот Чили например, вот - Бостон. Каракалы у меня ласковые, к ним соседские дети играть приходят, - рассказывает о своих хвостатых детях Елена.

В питомнике Лены живут не только каракалыФото: Юлия ДУБИНА

В питомнике сейчас живут 18 кошек. Кроме каракалов, которые, кстати, занесены в красную книгу, у Елены есть савынны, чаузи и сервалы. Все они приучены к людям, но у каждой свой характер.

Муж и дочь Лену в ее любви к животным поддерживают, да и сами играются с питомцами. Женщина признается, кошки приносят в семью деньги, но для нее это не бизнес.

Рычат коты в основном друг на друга

- Одна кошка рожает максимум раз в год, чаще я не даю, хотя многие разведенцы делают наоборот, прибыль у них конечно больше, но животное изматывается. Это издевательство над ними. Чаще всего рождается по два котенка, но был и рекорд – 4, такое даже в дикой природе редко случается. К сожалению, каракалы иногда убивают своих детей, - говорит Лена.

Кстати, условия содержания животных периодами проверяют различные государственные органы. У Елены с этим все четко, животные привитые, чипированные и с документами.

Разобравшись в тонкостях содержания дикого животного, становится понятно, когда в доме появляется такой кот, считай, что ты становишься мамой, внимания ему надо не меньше, чем маленькому ребенку. Отмечу сразу, цена дикого животного далеко не 10 тысяч рублей. Котенок каракала стоит порядка 500 тысяч.

Папа этой красавицы камышовый кот

позволить такое чудо себе могут немногие, но Лена говорит, что на будущих родителей смотрит очень внимательно, кому попало котенка не отдаст.

Советы для желающих приобрести дикую кошку

Перед тем, как стать счастливым владельцем котенка, вы должны понимать, что животное чистокровное, у него есть все документы и по возможности познакомитесь с родителями малыша.

Все котята должны передаваться владельцам с полным пакетом документов:

ветеринарный паспорт (прививки по возрасту), ветеринарный сертификат,

договор купли-продажи, акт приёма-передачи, сертификат CITES, микрочип.