На железнодорожных подходах к Крымскому мосту ставят шумозащиту

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-17T10:06:56+03:00

Ее установят с двух берегов

Изменить размер текста: A A

От шума поездов жителей Тамани и Керчи защитят специальные экраны. Их уже начали устанавливать на железнодорожных подходах к Крымскому мосту.

Экраны эти состоят из трехслойных панелей с плитами из минеральной ваты, которая поглощает звуки.

- Тип шумовой защиты выбран исходя из расчетной интенсивности движения, скорости составов, параметров движения воздушных масс, рассеивания звука и его преломления от близлежащих строений, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в инфоцентре "Крымский мост".

Длина стенок 410 и 480 метров со стороны Керчи и Тамани соответственно. Они помогут защитить окружающую среду от шума хозяйственных составов, с помощью которых строится железная дорога, и снизят шумовую нагрузку от грузового и пассажирского транспорта после открытия движения.

- Снизить шумовую нагрузку также позволит применение рельсовых плетей повышенной длины и, соответственно, минимальное количество стыков на дороге, - рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. – Работа идет с лета. Железнодорожники продвигаются последовательно со стороны таманского берега. На данный момент уложено шесть из 38 километров верхнего строения пути.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

На мосту также укладываются термоупрочненные рельсы типа Р65 российского производства. Они поставляются на звеносборочную базу на Таманском полуострове, где соединяются со шпалами. Готовые решетки перевозятся хозяйственными составами на мост, к месту укладки, по железнодорожному подходу.

Подходы заработают синхронно с Крымским мостом в декабре 2019 года. Для того, чтобы обеспечить бесперебойное передвижение составов по полуострову до Севастополя. К моменту запуска движения по мосту планируется привести в порядок еще порядка 150 километров железной дороги.

Напомним, после открытия автодорожной части Крымского моста все силы строителей в Керченском проливе брошены на возведение железнодорожной составляющей. Это будет двухпутный подход, который укладывают на слой песка и щебня секциями рельсов и шпал длиною до 800 метров каждая. Поезда по такому пути будут двигаться практически бесшумно.

По графику движение будет открыто в декабре 2019 года.