Лидера рок-группы «Маша и Медведи» Марию Макарову избили квартирные рейдеры

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-17T13:47:09+03:00

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Солистку рок-группы «Маша и Медведи» и уроженку Краснодара Марию Макарову избили в Москве. Об этом стало известно, когда вокалистка обратилась с заявлением в местные правоохранительные органы.

- Женщина сообщила, что в результате бытового конфликта ей были нанесены телесные повреждения, - сообщили в ГУ МВД по Москве.

Как выяснилось, инцидент произошел еще 13 октября. Мария Макарова решил заступиться за известного композитора Александра Кулыгина. После смерти жены на квартиру заслуженного деятеля искусств претендует дочь его покойной жены от первого брака. При поддержке знакомых приятелей она пытается завладеть жильем.

Соседи пытаются защитить композитора, понимая, что мужчина просто может остаться без крыши над головой, они дежурят у его квартиры. Когда была «смена» Марии Макаровой на нее и совершили нападение.

- Меня силой повалил на пол, и начали избивать ногами. Я чувствовала удары и по лицу, и по всему телу, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Мария Макарова.

Сразу после случившегося 41-летняя певица написала заявление в полицию и зафиксировала побои.

- Состояние Марии удовлетворительное, от госпитализации в больнице она отказалась. У нее сотрясение мозга и ушибы, - добавляет «КП» - Кубань» менеджер певицы Максим Гладких.

Сейчас полиция проводит проверку.

СПРАВКА «КП»

Мария Макарова родилась и выросла в Краснодаре. В 1997 году основала рок-группу «Маша и Медведи». Уже на следующий год на всю страну гремели такие хиты, как «Рейкьявик», «Без тебя», и, конечно, «Любочка».