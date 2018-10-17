2018-10-17T13:47:09+03:00
Дом. Семья

В Сочи медведь прогуливался около многоэтажки

По словам жителей, это не первый визит косолапого [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: кадр очевидцев.Фото: кадр очевидцев.
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В Адлерском районе Сочи запечатлели гуляющего около многоэтажек медвежонка. Жильцы дома на улице Банановая, увидев пробегающего мимо косолапого, взяли телефон и начали снимать.

На кадрах видно, как животное что-то ищет, постоянно оглядываясь по сторонам. По словам очевидцев, мишка вышел к людям за едой.

Жители района говорят, что это не первый его визит. Еще летом медведь повадился искать себе пропитание. Он заглядывает в мусорные контейнеры, и несколько минут шерстит пакеты в поисках чего-нибудь вкусного.

Зоологи отмечают, что хищник для человека он серьезной опасности не представляет, если быть осторожным.

В Сочи медведь прогуливался около многоэтажки.

Правда, владельцам частных домов и организациям, расположенным у границы сочинского национального парка, рекомендовали для защиты от медведей ставить электрозаборы, своевременно вывозить мусор и пищевые отходы.

- Выход медведей с территории Сочинского национального парка связан еще и с тем, что за последние годы количество их значительно увеличилось. Спортивной охоты на бурого медведя не проводится, численность его не регулируется, - объясняет руководитель отдела по охране животного мира Сочинского нацпарка Реваз Пруидзе. - Кроме того, поспособствовало росту поголовья снижение численности дикого кабана, а, соответственно, улучшения кормовой базы для медведей.

Кстати, медведей видели и в других районах города-курорта. В конце июня в Сочи косолапый проехался на эскалаторе. А до этого он же выбегал на дорогу недалеко от Красной Поляны. Он пробыл вблизи поселка не больше 10 минут, но успел напугать жителей. Молодой медведь бродил около электрического щитка, а потом убежал обратно в лес.

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