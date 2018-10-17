Интернета много не бывает

СЕГОДНЯ 18:21 2018-10-17T15:42:27+03:00

Что это значит в повседневной жизни пользователей – мы спросили у директора МТС в Краснодарском крае Сергея Ласкавого

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе МТС открыла для своих абонентов сеть 4G нового формата, а также запустила услугу звонков через интернет. Что это значит в повседневной жизни пользователей – мы спросили у директора МТС в Краснодарском крае Сергея Ласкавого.

- Кажется, что интернет уже повсюду. Почему вы продолжаете его развивать?

- Интернет, действительно, повсюду. Это значит, что ежедневно им пользуются подавляющее большинство горожан и больше половины жителей районов. В этой повседневности у каждого абонента формируется привязанность к услуге. Абоненты уже не могут мириться с тем, что где-то может быть недостаточно быстрый интернет. Чтобы всем было удобно в нашей сети, мы должны ее постоянно развивать, наращивать емкость, тем самым освобождая некое пространство как для новых пользователей, так и для больших объемов трафика. Особенно в условиях того, что мы не ограничиваем наших абонентов, обеспечивая им безлимитный интернет.

-Чем отличается новая сеть 4G от прежней?

- Если по-простому, то это еще одна сеть поверх уже существующей. Она другого формата, и ее главная задача – увеличить емкость. Как я уже сказал, дать больше скорости и пространства нашим пользователям.

-Но теперь через интернет еще и можно звонить?

-Да, мы первыми в Краснодарском крае открыли такую возможность нашим абонентам. Они могут позвонить как через 4G, так и через любой локальный Wi-Fi.

-Не очень понятно, зачем это делать. Разве нельзя как раньше звонить?

- Можно и как раньше, конечно. Но у звонков через интернет есть своя специфика и удобство. Представим, вы скачиваете карту или заполняете свой плей-лист новыми треками из интернета. Вам поступает входящий или вы хотите позвонить. Теперь процесс скачивания не остановится: вы сможете и говорить и качать одновременно.

- Хорошо. Но звонить через Wi-Fi – какая в этом есть необходимость?

- Возникает и такая необходимость, да. Например, вы в каком-то подвальном или полуподвальном помещении – там, где сейчас часто открывают кафе, магазины и прочие заведения. Сигнал мобильной сети там будет, скорее всего, ослаблен, если там не стоит какое-то дополнительное оборудование для усиления сигнала или организации связи внутри помещения. Но в самом помещении есть локальный Wi-Fi. Вот здесь и возникает вероятность того, что у вас возникнет необходимость позвонить, и вы сможете это сделать даже при слабом сигнале связи или его отсутствии. И позвонить вы можете абоненту любой сети, вне зависимости от того, есть у него интернет на телефоне или нет.

Звонить, скачивать музыку и фильмы можно одновременно без потери скоростиФото: Евгения ГУСЕВА

-Это должны быть какие-то особые смартфоны, чтобы пользоваться такими услугами?

-Нет, практически все выпускаемые сегодня смартфоны поддерживают и разные режимы работы 4G и интернет-звонки. Примерная стоимость таких аппаратов начинается от 6000 рублей.