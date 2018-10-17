2018-10-17T16:35:23+03:00
Происшествия

После взрыва в Керчи Крымский мост перешел на усиленный режим патрулирования

На место ЧП выехали бригады врачей [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ОСТРАЯ
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У Крымского моста работают два поста ДПСУ Крымского моста работают два поста ДПСФото: Филипп Эс
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Силовики Керчи продолжают выяснять подробности бойни в политехническом колледже. А тем временем врачи борются за жизни пострадавших ребят в больницах. По словам очевидцев, пострадавшие находятся на носилках прямо на улице, поскольку мест в медучреждении не хватает.

По данным Центра медицины катастроф Крыма, шесть человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва. 31 пострадавшему может понадобиться транспортировка в больницы Симферополя и Краснодара.

Свою помощь уже предложил Краснодарский край. На место ЧП выехали бригады медиков.

На место ЧП вылетела санавиация из Краснодара.

На место ЧП вылетела санавиация из Краснодара.

- К оказанию медпомощи пострадавшим подключили краевых специалистов, реанимационные и психологические бригады, а также санавиацию, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края. - Пострадавшим окажут всю необходимую медпомощь, в том числе высокотехнологичную.

Кроме того, после ЧП усилена охрана Крымского моста. По словам водителей, несколько фур стоят на подъездах, их проверяют сотрудники ДПС.

- Движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме. Службы, которые обеспечивают транспортную безопасность, переведены на усиленный режим патрулирования, - говорят «КП» - Кубань» в инфоцентре «Крымский мост».

На Крымском мосту досматривают фуры.

Напомним, что 17 октября в полдень в Керченском политехнчическом колледже прогремели стрельба и взрыв. По предварительной информации, теракт осуществил студент 4 курса этого образовательного учреждения. После нападения на своих сокурсников и преподавателей подросток покончил с собой.

Сайт kp.ru писал о том, что на данный момент известно о 18 погибших и 50 пострадавших. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.

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Все силовики Керчи продолжают выяснять подробности бойни в политехническом колледже. Утром 17 октября в учебном заведении прогремел взрыв. А после этого в коридоре появился парень с ружьем. Он заходил во все помещения, попадавшиеся на пути, и стрелял. Погибло 10 человек, еще 40 ранены (подробности)

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