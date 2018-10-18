Казачество всегда будет на кубанской земле

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-18T14:21:17+03:00

В Краснодаре прошел отчетный сбор казаков, на котором казачий генерал, атаман Николай Долуда рассказал о деятельности Кубанского казачьего войска за 2018 год

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В краевой столице прошел отчетный сбор казаков под руководством вице-губернатора Краснодарского края, казачьего генерала, атамана Кубанского казачьего войска (ККВ) Николая Долуды.

Он рассказал о проделанной работе за год и отметил, что казачество в Краснодарском крае год от года набирает обороты. И сейчас оно на пороге новой истории, связанной с принятием федерального закона «О развитии российского казачества». Уже 27 ноября в Москве соберется второй Большой Круг. В нем примут участие делегаты от каждого из 11 реестровых войск. Здесь же будет утвержден устав и сформированы структуры Всероссийского реестрового казачьего войска.

По словам Николая Долуды, сплочение казачьих войск придаст новый импульс развитию казачества и суественно повысит его значимость по всей России. Объединение - это давняя мечта всех казаков, патриотов Отечества.

Пресс-служба Кубанского казачьего войска

- Для нас очень важно, что мы вышли на финишную прямую по принятию федерального закона. Уже на стадии завершения проведение экспертизы в ближайшее время документ поступит в Госдуму, - подчеркнул Николай Долуда. - Казачество не может жить без основополагающего фундаментального закона и, я думаю, он будет принят в ближайшее время.

Эту идею поддержали и приглашенные гости. Среди них заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Анатолий Сафронов, замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов, главный Федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, зампредседателя ЗСК Николай Гриценко, вице-губернаторы и главы муниципальных образований.

Казачье образование

Сейчас в Кубанском казачьем войске числится 53,5 тысячи казаков. За 10 лет их число выросло более чем на 20 тысяч человек. Всего в состав ККВ входят 53 районных казачьих общества, 489 первичных казачьих обществ, 8 казачьих отделов и один округ. И численность растет.

- В этом году на посты атаманов районных обществ пришло 118 новых человек, среди них есть бывшие выпускники казачьих кадетских корпусов, - акцентировал Николай Долуда. - Это именно то, к чему мы стремились. Ведь в таких профильных учебных заведениях куется элита казачества. Уверен, что эти атаманы будут авторитетом для казаков, а общества, которые они возглавили, получат динамичное развитие.

Сегодня казачьему образованию на Кубани уделяется особое внимание. В крае выстраивается система непрерывного образования для детей. Совместно с профильным министерством разработаны программы, включающие углубленное изучение истории, традиций и обычаев казаков. Планируется, что в будущем казачата с детского сада и до университета будут воспитываться в одной среде.

Пресс-служба Кубанского казачьего войска

- После выхода из стен вуза казак будет полностью сформированной, сильной личностью, - считает атаман Кубанского казачьего войска. - И будет гордиться своим народом, знать обычаи и историю, расскажет своим детям о том, что такое казак и как почетно им быть. Вот для чего это нужно.

В системе казачьего образования сейчас обучаются 90 тысяч человек. Они все участники Союза казачьей молодежи Кубани, созданного в сентябре 2017 года.

На госслужбу дружно

В этом году казаки принимали участие в охране общественного порядка при проведении чемпионата мира по футболу в Сочи, участвовали в ликвидации последствий ЧС в Тимашевском районе, в ликвидации пожаров и в поиске пропавших детей.

Сейчас на постоянной службе в войске находятся 1727 казаков. В их обязанности входит охрана общественного порядка, рейдовая работа с органами силовых структур, на дежурства во время проведения масштабных мероприятий заступают около 5,5 тысячи человек. 122 казака несут постоянную службу на 14 пограничных заставах, принимают участие в охране границ. Вместе с сотрудниками полиции за хранение и распространение наркотиков казаки задержали 689 человек.

Быть всегда в форме и начеку помогают регулярные военно-полевые сборы.

- Боевая подготовка позволяет нам в случае необходимости спокойно и профессионально обращаться с оружием и защищать нашу малую родину, если понадобится, - подчеркнул Николай Долуда.

Также казаки в составе ЧОПов охраняют 2200 объектов социальной инфраструктуры: это 1018 школ, 810 детских садов, 195 субъектов культуры, ЖКХ спорта. Службу казаки несут в казачьей форме.

- Ребенок, который видит казаков и 11 лет обучается в этом заведении, понимает, что казаки его охраняют. Тогда он с уважением и почтением будет относиться к этому и, возможно, сам захочет стать казаком. А это очень важно!

Подводя итог проделанной работы, Николай Долуда отметил, что этот год стал очень важным для казачества.

- Каждый из вас, братья-казаки, господа атаманы, внес частичку своей души, своих сил в общее дело, в дело укрепления позиций и авторитета кубанского казачества. Хочу сказать спасибо казакам и атаманам за службу, а старикам - за понимание и поддержку.