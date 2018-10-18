«Отца забрали люди в форме»: соседка керченского стрелка о том, что сейчас происходит в семье Рослякова

СЕГОДНЯ 13:41 2018-10-18T13:55:53+03:00

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Соседка Игоря Рослякова – отца керченского стрелка, вмиг стала звездой новостей. Женщина охотно рассказывает о жильцах квартиры, которая находится рядом с ее квадратными метрами. И вместе со всей Керчью скорбит по погибшим в перестрелке в политехническом колледже.

- Ох, Вадик, Вадик, как он мог такое сделать? Зачем? Столько людей погибло, - сокрушается в проеме приоткрытой входной двери в свою квартиру Валентина Ивановна.

Ее квартира – на одной лестничной клетке с жильем Игоря Рослякова и его мамы и отца - бабушки с дедушкой стрелка. Живут в обычно панельной пятиэтажке на окраине Керчи.

- Три часа в квартире Игоря были следователи, полиция и прокуратура, - рассказывает женщина в халате с якорями, она все помнит по минутам. - А в семь вечера его увезли в полицию. Подъехала машина, его погрузили и увезли. До сих пор не видела его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/673906" frameborder="0"></iframe> Соседка отца керченского стрелка о том, чт.Евгения ОСТРАЯ

Владислав Росляков пришел в колледж с оружиемФото: Евгения ОСТРАЯ

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова – инвалид, он уже несколько лет не работает и живет на одну пенсию.

- Ехал как-то с работы, упал, и что-то с головой случилось, - говорит соседка. - Получает пенсию по инвалидности, не работает.

С отцом стрелок не жил уже давно. Когда Владислав Росляков учился в пятом классе, мать ушла от мужа из-за того, что тот часто выпивал и скандалил. Сняла квартиру, в которой до сих пор и жила с сыном, который устроил перестрелку в политехническом колледже. Погибли 20 человек, больше 50 - пострадали. Студент 4 курса пришел в учебное заведение с оружием и 150 патронами к нему, в рюкзаке - взрывчатка.

Схема массового убийства в керченском колледже.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

К отцу сын-стрелок приезжал редко. Во всяком случае, соседка не видела Владика часто.

- Но он всегда здоровался, когда прибегал к бабушке с дедушкой и отцу. Я его больше маленьким помню, когда жил с мамкой у нас в доме. Был обычным ребенком – ничем не выделялся. Я тут уже 45 лет живу, бабушку этого вашего стрелка хорошо знаю. И родители у него неплохие. Когда надо что-то, по-соседски делимся. У нас конечно у всех был шок, когда узнали, кто устроил перестрелку в колледже. Как же он мог такое сделать, столько людей погубить. Ужас какой.

Предполагаемый убийца застрелился

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