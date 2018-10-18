Трагедия в Керчи: Одним из первых смертельное ранение получил одногруппник стрелка

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-18T18:03:35+03:00

Алексей Лавринович учился в одной группе с Владиславом Росляковым Фото: Соцсети

Алексею Лавриновичу из Темрюкского района было всего 19 лет

Изменить размер текста: A A

Страшные известия среды из Керчи всколыхнули всю страну. Сообщения о взрыве и стрельбе в политехническом колледже города-героя отозвались особой болью для жителей ближайшего к Крыму Темрюкского района Кубани. Десятки местных выпускников ежегодно поступают в колледжи и техникумы соседней Керчи. Недалеко от родных мест мальчишки и девчонки учились на электриков, сварщиков, механиков, бухгалтеров, товароведов, парикмахеров.

- Мы когда узнали о трагедии, сразу же стали звонить нашим выпускникам, - рассказывает, едва сдерживая слезы, учитель восьмой школы поселка Сенного Оксана Пономаренко. – Каждый год в этот колледж поступают наши ребята, из последнего выпуска семь человек вот. Сначала вроде бы выяснили, что все живы и целы, а утром узнали, что Лешки больше нет. Как же так?! Весь день плачем…

В школе, где учился Алексей провели траурный митинг Фото: из личного архива Валентины Боровик

Жертвой кровавой бойни в политехническом колледже стал выпускник этой школы 19-летний Алексей Лавринович. Родители парня, узнав о трагедии, сразу поехали в Керчь. Они обошли все больницы и пытались найти сына у друзей или в больнице. Только к четырем часам утра они узнали, что Леша погиб. Он попал к медикам с тяжелым огнестрельным ранением и умер в больнице.

Своего убийцу он хорошо знал. Владислав Росляков, который пришел с оружием и взрывчаткой в колледж, был одногруппником Алексея Лавриновича. Они оба получали специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» и были вместе зачислены на первый курс в 2015-м году.

Фрагмент приказа о зачислении Алексея Лавриновича

О погибшем земляке на родине говорят как об отличном парне, который мог бы стать толковым электриком.

- Леша успехами в школьной учебе не блистал, но проблемным ребенком тоже не был. Всегда отзывчивый, скромный, неконфликтый, улыбчивый парень. Друзей у него очень много было. Ужасно, что такое происходит в мирное время, мы скорбим… - говорит и.о. директора школы №8 поселка Сенного Валентина Боровик.

В школе объявили сбор средств Фото: из личного архива Валентины Боровик

По ее словам, на трагедию откликнулись сами дети. Они собрались на траурный митинг в память о погибших в Керчи и организовали сбор финансовой помощи родителям Алексея. В этой же школе в четвертом классе учится его младшая сестренка Вика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лучшие друзья, спортсмены»: знакомые рассказали о пострадавших в теракте в Керчи

В списке пострадавших в результате стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже значатся 53 человека, сообщили корреспонденту «КП» по телефону горячей линии МЧС Крыма. Это те люди, которые доставлены в больницы. Списков погибших пока нет. (подробнее)

Друг студента, устроившего теракт в колледже: «Он играл в компьютерные игры, где нужно расстреливать школу»

О 18-летнем Владиславе Рослякове, устроившем взрыв в Керченском политехническом колледже, известно немного. «Комсомольской правде» удалось поговорить с его другом. (подробнее)

Единственным охранником Керченского политехнического колледжа была 67-летняя бабушка

Вахтерша Керченского политехнического колледжа Наталья Паникоровская, пострадавшая при нападении на учебное заведение отказалась от госпитализации и находится дома с семьей. Об этом «Комсомольской правде» рассказала внучка Паникоровской Анастасия Феликс. (подробнее)

Список пострадавших во время взрыва в колледже в Керчи

18 человек погибли, 50 пострадали (подробнее)

Взрыв в колледже в Керчи 17 октября: 10 человек погибли, 50 пострадали

В Керченском политехническом колледже произошел взрыв, на месте работают пять бригад скорой [онлайн-трасляция]

Студентка колледжа в Керчи, где произошел взрыв: "Мы выпрыгивали из окон, подруге попал осколок в ногу"

В Керченском политехническом колледже прогремели взрывы (подробнее)