В больницах Кубани находятся пятеро пострадавших во время стрельбы в колледже Керчи

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-18T18:34:27+03:00

Все они оказались в самом эпицентре кровавого побоища в колледже Керчи.

Четверо студентов - в краевой больнице, еще одна девушка - в ЦРБ Темрюка [фото]

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В больницах Краснодарского края сейчас находятся пятеро студентов. Все они оказались в самом эпицентре кровавого побоища в колледже Керчи. Их состояние стабильное, уверяют врачи. Но родители ребят, узнав о массовом расстреле их сверстников, теперь не отходят от детей не на шаг.

Сразу после трагедии десятки знакомых начали разыскивать 16-летнюю Анну Шилину. В соцсетях девочка не отвечала на сообщения, молчал и ее телефон. Однако страшные опасения друзей не подтвердились.

- Моя сестра жива! - заявила Виктория Гавриличенко. - Не нужно говорить, если не знаете!

Как оказалось, Аня родом из станицы Старотитаровской Темрюкского района. В этом году девушка после восьми классов поступила в колледж на специальность «Техник-технолог». Здесь она познакомилась со своим земляком 19-летним Олегом Пиненжиком из поселка Кучугуры. Он учится на третьем курсе специальности «Земельные отношения».

Олег Пиненжик и Анна Шилина.Фото: Личный архив героя публикации

У молодых людей завязались отношения, они вместе гуляли, проводили время на переменах между занятиями. В тот злополучный день Аня и Олег пошли в буфет перекусить, когда в колледж ворвался стрелок.

- Я уже виделась с дочкой, но врачи меня предупредили, чтобы я была осторожной, тревожить ее зря плохими воспоминаниями сейчас не нужно, - говорит мама девочки Светлана Васильевна. – Вчера ей зашивали пальчики, у нее повреждены две ножки. Боли ее мучают. В ближайшие дни ей сделают еще одну операцию, но главное она жива. Врачи дают хороший прогноз, как и Олегу.

В краевой больнице под наблюдением медиков находится и 16-летняя Ксения Гурская из Темрюка. Она, как и Аня, поступила на 1 курс специальности «Технолог».

Ксения Гурская.Фото: Личный архив героя публикации

Ксюша в момент взрыва выходила вместе с подругой на улицу, как вдруг началась стрельба.

- У сестры повреждено ребро. Чудом осколок не попал в легкое, - говорит брат девушки Андрей Ларионов. - Сейчас она в больнице, с ней находится мама.

Пострадала и 17-летняя Валерия Зацаренко из станицы Ахтанизовской в Темрюкском районе. Девушка, окончив местную школу №10, поступила в политехнический колледж в Керчи. Во время трагедии она решила прогуляться по улице, как вдруг началась стрельба. Лера получила легкие травмы, сейчас она находится в темрюкской ЦРБ.

Валерия Зацаренко.Фото: Личный архив героя публикации

Больше всего не повезло 16-летней Екатерине Красницкой из станицы Старотитаровской. Первокурсница пришла в столовую в момент, когда раздался взрыв. Последнее, что она помнит, как покупала пирожок. Вдруг - сильный грохот, огонь в лицо, через секунду Катя потеряла сознание.

- Катенька в сознании, разговаривает, ходить она только не может. Ей вырвало болтом пятку, во вторую ногу вонзились осколки, - рассказывает мама девушки Алена Красницкая. - Когда она пришла в себя, увидела, что вокруг лежат дети в крови. Она в шоковом состоянии с обожженными волосами, животом, спиной умудрилась выйти на улицу. Там она начала кричать, что есть силы. В этот момент подъехали полицейские, которые первыми бросились на помощь. Тогда скорых на месте еще не было.

Катя Красницкая.

Сейчас Алена находится в ожоговом центре Краснодара, ей предстоит несколько операций. Но главное, о чем не устают напоминать врачи, - она будет жить.

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