2018-10-20T17:01:19+03:00
Происшествия

Краснодар снова окутал смог из-за сжигания соломы

Дымовая завеса накрывает город уже третий раз за последний месяц [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Дым чувствовался сразу в нескольких районах города. Фото: vk.com/dobrofireДым чувствовался сразу в нескольких районах города. Фото: vk.com/dobrofire
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Минувшей ночью многие краснодарцы поспешили закрыть окна из-за сильного смога, который окутал город. Дым чувствовался сразу в нескольких районах Краснодара. Связано это с выжиганием рисовой соломы, которое проводиться с конца сентября.

- Первые сообщения о смоге в станице Новомышастовской поступили нам уже в 15:00 19 октября. Вокруг станицы расположено много рисовых чек. Жители жаловались на обилие дыма в населенном пункте, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» Добровольные пожарные Кубани. - В 18:00 в социальных сетях появились первые сообщения о задымлении Краснодара со стороны поселка Северный.

Стоит сказать, дымовая завеса накрывает город уже третий раз за последний месяц. Впервые Краснодар окутал смог 1 октября. Причиной его стало масштабное сжигание рисовой соломы в Тахтамукайском районе Адыгеи, расположенном южнее Краснодара, в Северском и Красноармейском районах. Следующая дымовая завеса накрыла город 17 октября.

Фото: vk.com/dobrofire

Фото: vk.com/dobrofire

- И вот очередное задымление, пожалуй самое сильное. Скорее всего, это связано с тем, что рисоводческие хозяйства решили жечь солому даже ночью, поскольку всю следующую неделю будут идти дожди, - предполагают волонтеры.

Выжигания могут продлиться до конца ноября 2018 года.

Добровольные пожарные Кубани советуют не открывать окна, использовать марлевые повязки или одноразовые маски с клапаном выдоха при сильном задымлении.

ВАЖНО!

Если вы видите явное нарушение при выжигании соломы или ваш населенный пункт окутал сильный смог, звоните по телефонам доверия: 8 (861) 268-64-40 (ГУ МЧС по Краснодарскому краю), 8 (8772) 56-80-78 (ГУ МЧС по Республике Адыгея).

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