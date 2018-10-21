2018-10-21T17:41:17+03:00
Общество

Анита Цой попала в больницу на Кубани

Певице необходима операция
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Аните Цой стало плохо после выступления на КубаниАните Цой стало плохо после выступления на КубаниФото: Сергей ТАРАСОВ
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На Кубань Анита Цой приехала 20 октября, чтобы выступить на дне рождения одного из отелей в игорной зоне. Когда спела, артистке стало резко плохо. И ее увезли в ближайшую больницу – в хирургию станицы Старощербиновской.

- Очень хороший и талантливый молодой хирург там был, поставил диагноз, оказал помощь и избавил от сильной боли, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» директор Аниты Цой Дмитрий Бушуев.

Но оставаться в станичной больнице популярная певица не стала, вертолетом санавиации ее доставили в краевую больницу Краснодара.

- Меня перебрасывают из станицы Старощербиновской в Краснодарский край. Благодарю всех врачей, которые оказали мне помощь. Спасибо, - из вертолета медиков записала видео Анита Цой и выгрузила у себя в Инстаграм.

Директор артистки рассказал «Комсомольской правде» о состоянии певицы.

- Состояние Аниты стабилизировалось, сейчас готовимся перебираться в Москву, - рассказывает Дмитрий Бушуев. - Я не буду раскрывать диагноз, но предстоит операция. Она не совсем плановая, но ее надо сделать.

Предстоящие концерты Анита Цой перенесла.

- К моему сожалению, концерты в Уфе, Набережных челнах, Самаре и Казани переносятся. Я прошу прощения, - обратилась певица к своим поклонникам в Инстаграм.

В Москве Аниту Цой прооперируют, а на сцену она выйдет не раньше февраля.

Анита Цой рассказывает об отмене концертов. Видео: instagram.com/anitatsoy/.

- Концерты перенесли, скорее всего, они состоятся не раньше февраля. Потому что раньше вряд ли получится взять свободные даты, - сказал директор певицы. – О дате и времени концертов будет сообщено дополнительно. Люди с этими же билетами смогут прийти.

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