Погода в Краснодарском крае 22-24 октября: Синоптики прогнозируют дожди

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-22T10:13:23+03:00

В ближайшее время в регионе ожидается похолодание

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Продолжительный период не по-осеннему теплой погоды сменится дождями и резким похолоданием. Малоподвижный антициклон, который гостил в нашем регионе больше двух недель, ушел. Ему на смену пришел холодный фронт, потому новая рабочая неделя на Кубани начнется с непогоды.

Синоптики краснодарского краевого гидрометцентра в начале недели прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Местами по краю ожидается туман.

- Ветер восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 3-8 метров в секунды. Местами порывы до 12 метров в секунду, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи.

Днем на Кубани станет немного прохладнее. Температура воздуха прогреется до 18-21 градуса, на юге – до 23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 8-13 градусов тепла.

Всю неделю в Краснодаре временами будут идти дожди. В первую половину недели днем воздух прогреется до 20-22 градусов, ночью - до 10.

На побережье Черного моря также дождливо, возможны грозы. Но по-прежнему тепло: днем температура воздуха 18-21 градус. Ночью на черноморском побережье края уже свежо - столбики термометров прогреются лишь до 11-13 градусов.

- Погода с каждым днем все больше будет напоминать о наступлении осени. Так что советуем жителям Кубани доставать куртки и не забывать брать с собой на работу зонтики, - советуют синоптики.

КСТАТИ

В Сочи прогнозируют ухудшение погоды

Синоптики ждут сильный ливень с грозой. Все городские службы курорта уже переведены в режим повышенной готовности.

- Просим воздержаться от отдыха у воды и в горах, быть бдительными, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями, - говорят в службе спасения Сочи. - В случае ЧС звонить с мобильника по номеру 112.