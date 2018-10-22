2018-10-22T11:16:22+03:00
Происшествия

Стали известны личности погибших в ДТП с Mercedes на Кубани

Трое пострадавших по-прежнему находятся в больнице [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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На фото семья Насоновых (слева), Сергей Шамонин и Анжелика Полищук. Фото: личные страницы героев публикации в соцсети.На фото семья Насоновых (слева), Сергей Шамонин и Анжелика Полищук. Фото: личные страницы героев публикации в соцсети.
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Смертельная авария произошла в 01:25 22 октября в Гулькевичском районе Краснодарского края.

- По предварительным данным, на 19-м километре трассы «Гулькевичи – Новоукраинская – Шевченко» в селе Новоукраинское 25-летняя девушка за рулем Mercedes-Benz пошла на обгон, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Не справившись с управлением и зацепив левую обочину, водитель съехала с дороги.

Фото: "Комсомольская правда"

Фото: "Комсомольская правда"

Машину занесло и она на полном ходу врезалась в дерево. Удар был такой силы, что иномарка превратилась в груду металла.

Как стало известно «КП» - Кубань», в аварии погибли четыре человека - это 25-летняя водитель Mercedes-Benz Наталья Насонова и ее 22-летний супруг Андрей из Сочи. Пара в июле 2018 года сыграла свадьбу. У семьи осталась дочка.

Фото: "Комсомольская правда"

Фото: "Комсомольская правда"

Жертвам аварии также стали их друзья семьи 23-летняя Анжелика Полищук и 24-летний Сергей Шамонин, которые приехали из Москвы.

- Сергей и Андрей были доставлены в больницы, однако спасти их не удалось, - сообщил источник «КП» в медучреждении. - Наталья и Анжелика погибли на месте происшествия.

В иномарке вместе с ними ехали еще трое пассажиров. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. Сейчас за их жизнь борются врачи.

- По факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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