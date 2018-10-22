Положение о конкурсе «За что вы любите Краснодар»

СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-22T12:32:43+03:00

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1. Конкурс — соревнование между физическими лицами Краснодарского края, достигшими возраста 18 лет. Акция проводится на сайте www.kuban.kp.ru в сроки, указанные в п.2 настоящих правил. Акция не является лотереей или азартной игрой.

2. Конкурс проводится в два этапа:

а) Материалы участников принимаются до 26 октября 2018 года.

б) Оценка редакцией с 26 октября 2018.

2.1. Результаты конкурса подводят 26 октября 2018 года в 18:00.

3. В конкурсе могут принять участие дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, проживающие в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

4. Задание Конкурса:

Участникам, выполнившим условия п.1, п.2 и п.3 настоящих Правил, предлагается прислать звук в формате mp3 с рассказом на тему: «За что я люблю Краснодар» на электронный адрес news-radiokp-23@phkp.ru с темой письма «КОНКУРС», либо на Whatsapp по номеру 8(961)590-70-90

9.1. В случае отказа победителя конкурса от получения приза, победитель конкурса теряет право требования приза от организатора Конкурса.

9.2. С момента получения приза участник конкурса несет риски его случайной утери или порчи.

10. Иные положения:

10.1. Сотрудники организатора, а также члены их семей к участию в конкурсе не допускаются.

10.2. Факт участия в конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими правилами. Участник конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае организатор вправе распорядиться призом по своему усмотрению.

10.3. Факт участия в конкурсе означает, что участники конкурса дают согласие на обработку их персональных данных организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им призов.

10.4. Участвуя в конкурсе, участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от участников дополнительного разрешения.

10.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на конкурс, являются достоверными.

10.6. Организатор обязуется:

10.6.1. Провести конкурс в порядке, определенном правилами.

10.6.2. Выдать призы участникам, признанным победителями конкурса.

10.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче приза победителю в случае нарушения участником конкурса положений настоящих правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Не востребованный в течение 7 (семи) календарных дней после периода вручения призов приз не хранится, не выдаётся и используются организатором по своему усмотрению.

10.9. Организатор имеет право изменять любые условия конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.