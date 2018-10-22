2018-10-22T12:35:34+03:00
Звезды

Конкурс «КП»: За что вы любите Краснодар

Лучшие ответы прозвучат в эфире радио «Комсомольская правда»
Владимир ПАВЛОВ
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Поэтесса Ирина Астахова Фото: astahova-ah.ruПоэтесса Ирина Астахова Фото: astahova-ah.ru
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В кубанской столице 30 октября пройдет презентация музыкального альбома «Путешествие вглубь себя». Автор – поэтесса Ирина Астахова, больше известная под именем Ах Астахова. Она выступит в ЦКЗ на Красной, 5 в 19:00.

Радио «Комсомольская правда» дарит своим слушателям два билета на презентацию. Правила очень просты - до 26 октября пришлите нам аудиофайл, в котором расскажите, за что вы любите Краснодар. Звук можно записать в мессенджере Whatsapp

Ваш рассказ должен быть не длиннее двух минут, но и не короче 15 секунд. Отправить его можно на Whatsapp по номеру 8(961)590-70-90 или на электронную почту news-radiokp-23@phkp.ru.

Самого оригинального редакция определит в 18:00 26 октября. Ему-то и достанутся два билета, которые торжественно вручим 29-го октября.

Кроме того, лучший рассказ о Краснодаре попадет в эфир радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

С нетерпением ждем ваших рассказов!

Положение о конкурсе.

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