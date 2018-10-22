2018-10-22T14:55:06+03:00
Происшествия

В Армавире трое полицейских спасли людей из горящего дома

Пострадавшие сейчас находятся в больнице [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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- Караул! Мой сын поджег дом! - звонок женщины поздней ночью не на шутку встревожил дежурную часть ОМВД по Армавиру.

76-летняя Татьяна Р. (имя изменено - Авт.) плакала и просила полицейских спасти ее от сына Сергея. Мужчина запер двери и, чиркнув спичкой, поджег дом в поселке Красная Поляна.

Огонь быстро охватил стены и пол, жадно перекинувшись на мебель. Едкий дым распространился по всему дому. Испуганная женщина успела лишь сделать звонок полицейским, а затем потеряла сознание.

Мужчина запер двери дома и поджег его. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина запер двери дома и поджег его. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- На место ЧП выехала группа немедленного реагирования в составе участкового уполномоченного полиции Семена Глянь, полицейского-водителя Максима Чикина и сотрудника патрульно-постовой службы полиции Владислава Андрусенко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Когда правоохранители были на месте, в здании уже полыхала кровля. Терять время было нельзя. Сотрудники полиции бросились в горящий дом.

- Используя подручные средства, мы взломали замок входной двери и вломились внутрь. На полу в прихожей они обнаружили мужчину и женщину, - рассказывает полицейский. - Вместе с коллегами мы взяли их за руки и за ноги и вытащили на улицу. Практически ничего не видно было, ночь на дворе. Но старались все делать быстро.

На улице они оказали хозяйке дома и ее сыну первую доврачебную помощь, в то время как соседи вызывали скорую и пожарных.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После этого сотрудники полиции заметили, что пламя становится больше. Мог пострадать соседний дом, в котором жили пенсионерка вместе с внуками. Правоохранители вывели их из дома.

По словам соседей, 44-летний мужчина состоит на учете в армавирском психоневрологическом диспансере. Он уже и раньше пытался устроить пожар, но в предыдущий раз это случилось днем, и огонь сразу же потушили.

Поджигателя и его мать увезла скорая помощь. Виновник пожара сейчас находится в реанимации. Пенсионерка также находится под наблюдением врачей.

- Их жизни и здоровью ничего не угрожает. - говорят в краевом главке. - Благодаря оперативным и грамотным действиям правоохранителей удалось избежать тяжелых последствий для пострадавших.

За проявленное мужество и профессионализм сотрудников полиции собираются поощрить.

В Армавире полицейские спасли людей из пожара.

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