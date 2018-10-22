Как сэкономить на проезде по платному участку М-4 «Дон» в Краснодарском крае

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-22T15:19:44+03:00

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Перед открытием платного участка на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае водителям стоит разобраться в том, какие существуют способы оплаты и можно ли как-то сэкономить при оплате проезда.

Способов оплаты два: наличный или безналичный расчет на пункте взимания платы и при помощи транспондера T-pass. Электронное устройство устанавливается на лобовое стекло автомобиля и позволяет автоматически оплачивать проезд на всех платных участках российских автомобильных дорог без остановки.

Стоит отметить, что тарифы разработаны так, что оплата при помощи транспондера - наиболее дешевый вариант по сравнению с другими способами.

На трассе М-4 «Дон» с транспондером T-pass можно сэкономить на проезде от 20% стоимости.

Дополнительная возможность экономии при наличие транспондера - подключение к Программе лояльности в «Личном кабинете» на сайте https://avtodor-tr.ru/ru/. Это дает водителю еще скидку до 10% стоимости проезда.

Покупка или аренда транспондера T-pass - это единовременная трата, которая позволит в дальнейшем экономить не только время, но и деньги при проезде по платным дорогам.

На сегодняшний день более 45% пользователей платных участков автомобильных дорог оплачивают проезд с помощью транспондера.*

Фото: пресс-служба «Автодор-Платные Дороги»

ВАЖНО!

Где кубанские водители могут купить транспондер

На платных участках трассы М-4 «Дон» расположено 19 точек, реализующих транспондеры T-pass: центры продаж и обслуживания, дополнительные офисы продаж, временные пункты продаж в Краснодарском крае, расположенные в станицах Октябрьской и Павловской и г. Кореновске, а также мобильные пункты продаж.

Более подробная информация о тарифах на проезд, скидках по транспондеру T-pass и Программе лояльности - по телефону Единого информационного центра: 8-800-707-23-23.

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