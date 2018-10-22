На горе Цахвоа нашли тело туриста из Армавира

СЕГОДНЯ 16:47 2018-10-22T16:48:57+03:00

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Почти неделю десятки спасателей искали пропавшего туриста из Армавира. Он зарегистрировал свой одиночный маршрут у спасателей «Кубань-СПАС» в поселке Псебай 13 октября. И должен был вернуться из похода еще 15 октября. Но на связь так и не вышел.

- О том, что с намеченного маршрута мужчина свернул, рассказал его попутчик, - сообщили «КП»- Кубань» в пресс-службе спасателей. - Выходили с базы они не вместе, но по пути встретились и какое-то время совершали восхождение вдвоем.

Он же рассказал МЧС, что 53-летний путешественник почему-то свернул с намеченного маршрута и решил обойти ледник, поднявшись на гору Цахвоа.

В лагере его так и не дождались.

Через сутки его знакомый вызывал спасателей – когда добрался до кордона егерей. Сделать это получилось только 16 октября.

Спустя три дня к спасателям из «Кубань-СПАС» присоединились коллеги из ЮРПСО.

- 18 октября группа спасателей пешком выдвинулась с урочища Аишхо-4 к реке Безымянка, а затем – к подножью горы Цахвоа, где усилили уже работающую группу сотрудников Кубань-СПАС. Спасатели обследовали южные и северные склоны горного массива – одна группа искала туриста по «классическому маршруту», а другая – со стороны ледника, где мужчину видели последний раз.

Стоит отметить, что на данный маршрут обычно отправляются опытные альпинисты, мужчина же пошел налегке.

За время поисков дважды привлекалась авиация МЧС и сотрудники конно-кинологического центра.

21 октября тело мужчины обнаружили на леднике, на южном склоне горы Цахвоа. Сейчас решается вопрос, о том, как его будут транспортировать. Пока погодные условия не позволяют использовать авиацию.