На горе Цахвоа нашли тело туриста из Армавира
Почти неделю десятки спасателей искали пропавшего туриста из Армавира. Он зарегистрировал свой одиночный маршрут у спасателей «Кубань-СПАС» в поселке Псебай 13 октября. И должен был вернуться из похода еще 15 октября. Но на связь так и не вышел.
- О том, что с намеченного маршрута мужчина свернул, рассказал его попутчик, - сообщили «КП»- Кубань» в пресс-службе спасателей. - Выходили с базы они не вместе, но по пути встретились и какое-то время совершали восхождение вдвоем.
Он же рассказал МЧС, что 53-летний путешественник почему-то свернул с намеченного маршрута и решил обойти ледник, поднявшись на гору Цахвоа.
В лагере его так и не дождались.
Через сутки его знакомый вызывал спасателей – когда добрался до кордона егерей. Сделать это получилось только 16 октября.
Спустя три дня к спасателям из «Кубань-СПАС» присоединились коллеги из ЮРПСО.
- 18 октября группа спасателей пешком выдвинулась с урочища Аишхо-4 к реке Безымянка, а затем – к подножью горы Цахвоа, где усилили уже работающую группу сотрудников Кубань-СПАС. Спасатели обследовали южные и северные склоны горного массива – одна группа искала туриста по «классическому маршруту», а другая – со стороны ледника, где мужчину видели последний раз.
Стоит отметить, что на данный маршрут обычно отправляются опытные альпинисты, мужчина же пошел налегке.
За время поисков дважды привлекалась авиация МЧС и сотрудники конно-кинологического центра.
21 октября тело мужчины обнаружили на леднике, на южном склоне горы Цахвоа. Сейчас решается вопрос, о том, как его будут транспортировать. Пока погодные условия не позволяют использовать авиацию.